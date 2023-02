El Real Madrid aplasta al Elche y se pone a 8 puntos del Barcelona en la Liga de España

El Real Madrid goleó 4-0 al Elche, con doblete de Karim Benzema, este miércoles en un partido aplazado de la 21ª jornada de Liga, que permite al Real Madrid volver a ocho puntos del líder Barcelona.



Marco Asensio abrió el marcador con una jugada individual (8), Karim Benzema amplió la cuenta al transformar sendos penales (31, 45+1) y Luka Modric puso el 4-0 definitivo (80) para evitar que el Barsa se escape más en la clasificación.



De paso, Benzema, con su doblete siguió haciendo historia con el equipo blanco al convertirse en el segundo máximo goleador del Real Madrid en el campeonato español con 230 tantos, superando al mítico Raúl González Blanco y sus 228 dianas.



Benzema ya sólo tiene delante a otra leyenda, el portugués Cristiano Ronaldo que encabeza la lista con 312 dianas.



El resultado fue un reflejo de lo visto sobre el césped del Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid dominó de principio a fin a un Elche, que sigue hundido en el fondo de la tabla clasificatoria.



El Real Madrid apenas notó la ausencia del sancionado Vinicius en un partido que se puso pronto de cara cuando Asensio se fue de tres rivales para plantarse en el área y marcar de disparo ajustado al palo (8).



Los locales llegaban con facilidad a la portería de un Elche muy blando en defensa, que puso algo más de intensidad en la segunda parte.



Al cuarto de hora, Benzema estuvo a punto de hacer el segundo en un remate de cabeza en plancha que se fue fuera (15), pero tuvo que esperar a la media hora para transformar un penal (31) por mano de Enzo Roco.



El Elche no conseguía cerrar las entradas de Benzema y Rodrygo en el área del portero Edgar Badía y al filo del descanso vio como llegaba el tercero.



Diego González derribó a Rodrygo en el área cuando encaraba la portería provocando un penal que volvió a transformar Benzema (45+1) para seguir haciendo historia.

- El Real Madrid no frena -

El equipo blanco aprovechó la valentía de un Elche que no se cerró atrás y trató de presionar arriba la salida del Real Madrid, que lograba sortear la presión rival.



El Elche siguió sin cambiar su forma de jugar al volver del descanso permitiendo al Real Madrid mantener su dominio.



Sólo la buena actuación del portero Edgar Badía impidió que el equipo ilicitano saliera del Santiago Bernabeú con una mayor goleada.



El portero del Elche paró prácticamente de forma consecutiva dos disparos de Rodrygo en el área (50, 51) y un tercero de Benzema (53).



Badía volvería a poner otra mano salvadora a un disparo de Marco Asensio de volea (64).



El extremo blanco fue una auténtica pesadilla este miércoles para el Elche, que no renunció a ir a por el gol, pero apenas logró llegar al área madridista.



El Real no aflojó y en los últimos minutos, Modric, que había entrado por Fede Valverde (68) puso el 4-0 definitivo con un fuerte disparo (80).