El pulso entre Messi y el Barcelona: el peor final de una novela (Opinión)

Francisco Henao

La novela que tuvo en vilo esta semana al mundo del fútbol terminó muy mal. Messi no lo va a reconocer públicamente. Tampoco Bartomeu. Pero la fisura que había en la relación entre el jugador y el presidente se abrió totalmente, y los dos cayeron al fondo. Quién sabe cuál de ellos podrá sacar primero la cabeza en esta batalla abierta.



Messi tiene esa chance en la cancha y solo con sus piernas podrá enviar al sótano del olvido este amargo episodio para el barcelonismo. Bartomeu la tiene más compleja. Su mandato terminará en junio del 2021, no puede ser reelegido y tendrá una temporada más para sacar al equipo del foso en el que se hundió hace rato.



Está claro. El lío del argentino no era con el Barcelona, el equipo de toda su vida y sus amores. Era con el directivo catalán, pero la puja, finalmente, terminaría afectando al club, al propio jugador y al equipo que escogiera para continuar su carrera. Los tribunales habrían sido un escenario desgastante y nocivo para Leo.



En la entrevista que le dio el jugador en exclusiva al portal Goal el viernes pasado, en la que anunció que se quedaba en el Barcelona, Messi fue claro y contundente. Y sonó honesto: “Le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar, y al final no terminó cumpliendo su palabra”.



Y agregó en otro aparte el argentino: “Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones (de euros), que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca, porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.



En síntesis, Messi se queda porque le toca. Pero su deseo de partir empezó hace rato y sigue vivo dentro de él. Su jugada, quizás, sea terminar contrato en junio del 2021 y por fin armar maletas para jugar con otro club, cuando tendrá ya 34 años. Pero irse libre. Sin ataduras de ningún tipo. Sin tribunales de por medio, ni el obstáculo de un presidente que ha sido más foco de las críticas que los elogios, porque en los últimos años no ha sabido construir un proyecto ganador, que es lo único que ha reclamado Leo. Y cómo no, si es el mejor jugador del mundo y siempre quiere ganar.



Vendrá un año duro para el Barcelona. Con nuevo técnico, y su presidente y su principal jugador en orillas opuestas. Esta novela pudo tener otro final. El más sano para todos. La salida de Messi tras cumplir un ciclo colmado de éxitos en el club catalán. Pero Bartomeu no quiso.



Y Messi tuvo que bajar la cabeza, como tantas veces lo ha hecho en las últimas temporadas. Pero acudiendo al sentido común, nadie debe quedarse donde no quiere estar. Menos un jugador, al que lo hace feliz una pelota en sus pies y por eso le pagan millones y millones y millones de dólares o euros.



“Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”, afirmó Messi en la entrevista del viernes a Goal. ¿Qué lo hará feliz entonces en la temporada venidera? ¿Koeman? ¿Que también se quede Luis Suárez? ¿Un proyecto ganador en Liga y Champions? ¿Que paren los señalamientos, las intrigas y los recelos?



El tiempo lo dirá. Y un año quizás sea poco. El propio Messi, desde ya, seguramente comenzará a tachar en el calendario los próximos 365 días para decir adiós. No lo duden.