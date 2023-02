El plato fuerte en España: Real vs Atlético: derbi madrileño en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid recibe este sábado (12:30 p.m.) al Atlético en el derbi de la jornada 23 de LaLiga que puede valer buena parte del campeonato español, antes de que los blancos se midan al Barça en la Copa del Rey.



El equipo ‘merengue’, segundo clasificado a ocho puntos de los ‘azulgranas’, no puede permitirse fallar si no quiere ver alejarse al Barcelona, que el domingo visita al Almería.



El Real Madrid llega al encuentro en buena forma tras la espectacular remontada del martes en Anfield para ganar 5-2 al Liverpool en la ida de octavos de final de la Champions.



“El equipo ha mostrado que está mejorando, que ha llegado después de un enero a un nivel bueno en febrero, donde uno necesita estar a tope", dijo el técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti, tras el encuentro en Liverpool.



Un nueva victoria contra el Atlético le permitiría mantener su persecución al Barcelona, antes de enfrentarse a los azulgranas el próximo jueves en la ida de semifinales de la Copa del Rey.



Los merengues volverán a poner sus esperanzas en la pareja ofensiva formada por Vinicius y Benzema, autores de cuatro de los cinco goles de su equipo en Liverpool.



"Vinicius a día de hoy, en mi opinión personal, es el jugador más determinante en el fútbol mundial", consideró Ancelotti.



En frente, el Atlético de Madrid, que acumula seis encuentros sin perder, de ellos cuatro victorias, busca seguir con la racha positiva para mantenerse en la zona Champions, con el Betis pisándole los talones.



El equipo rojiblanco ha recuperado la mejor versión del delantero francés Antoine Griezmann de cara al duelo en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Atlético no ha vuelto a ganar al Real Madrid desde 2016, en que se impuso en otro partido liguero.



El derbi madrileño será dirigido por el central Jesús Gil Manzano.