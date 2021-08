El plan B: Las variantes de la Selección Colombia para suplir a los jugadores de Europa

Como “la tormenta perfecta” han llamado algunos medios internacionales la disputa entre algunas ligas europeas y la Fifa, a raíz de la negativa de la Premier League (Inglaterra), LaLiga (España), Serie A (Italia) y Primeira Liga (Portugal) de ceder a los futbolistas suramericanos para la triple fecha de Eliminatorias al Mundial que comenzará este jueves 2 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 9 de ese mismo mes.



La fundamentación radica en la famosa ‘lista roja’ que el Reino Unido tiene sobre algunos países por la pandemia de Covid-19, entre los que están incluidas las 10 naciones de Suramérica y varios de África y Asia, y que obliga a quienes llegan de esos lugares a guardar cuarentena estricta de mínimo 10 días en un hotel determinado para ello.



A esto se le suma que ligas como la española y la portuguesa han mostrado su descontento por la ampliación de la ventana Fifa de 9 a 11 días durante los meses de septiembre y octubre, lo que afectaría directamente a los clubes en sus aspiraciones de campeonato local y torneos Uefa.



En este panorama, la Selección Colombia no es ajena y estas posturas afectan directamente al once inicial que ha venido formando el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda Rivera.



Los futbolistas que no podrían llegar hasta el momento serían: Yerry Mina y Dávinson Sánchez (Inglaterra); Juan Guillermo Cuadrado, Luis Muriel y David Ospina (Italia); Luis Díaz y Matheus Uribe (Portugal).



De esta forma comienzan a salir las variantes del combinado ‘tricolor’ para conseguir sus reemplazos y completar la plantilla que enfrentará a Bolivia, Paraguay y Chile en esa triple jornada por Eliminatorias.



El plan ‘B’ que Reinaldo Rueda podría estar analizando incluye indiscutiblemente a varios de los jugadores que estuvieron en el morfociclo y algunos que juegan en el extranjero.



David Ospina



Frente a la imposibilidad de contar con el guardameta del Napoli de Italia, estaría como principal candidato el golero de Atlético Nacional Aldaír Quintana, quien estuvo con la selección en la pasada Copa América.



Yerry Mina y Dávinson Sánchez



Sin los dos centrales titulares sale a flote el nombre del joven defensor central de Millonarios Andrés Llinás, quien fue convocado ayer por parte del cuerpo técnico. A su favor tiene que juega en la altura, situación que no caería mal pensando en el compromiso contra Bolivia en La Paz.



El otro futbolista que llamó la Federación a última hora fue el lateral izquierdo de Santa Fe Dairon Mosquera. Con este jugador el estratega podría ubicar en algún momento a William Tesillo como central por izquierda para darle vía libre por esa banda al defensor ‘cardenal’.

Mateus Uribe



Para esta posición, el técnico Rueda cuenta con varias opciones que llegarían directamente desde el morfociclo. Futbolistas como Sebastián Gómez de Atlético Nacional, Kelvin Osorio de Santa Fe o Stiven Vega de Millonarios entran en el abanico de posibilidades para la ‘tricolor’.



Juan Cuadrado y Luis Díaz



Por los extremos estarían en la órbita de la selección Jáminton Campaz, reciente fichaje del Gremio de Brasil y quien estuvo en la pasada Copa América, y John Arias, también debutante en el fútbol brasileño con Fluminense.



Luis Fernando Muriel



En esa posición de delantero se podría barajar entre Hárold Preciado y Fernando Uribe, ambos jugadores que están con ritmo en el fútbol colombiano.

Este sábado inicia la concentración en Bolivia



La Federación Colombiana de Fútbol adelantó para esta tarde el viaje del cuerpo técnico y los jugadores que se encuentra en Colombia para Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.



En un principio se iba a permitir que los futbolistas de los clubes colombianos pudieran jugar esta fecha 7 del fútbol nacional con sus equipos y luego entrar en concentración con la ‘tricolor’, situación que se modificó.



Los futbolistas Andrés ‘Rifle’ Andrade, Baldomero Perlaza, Yerson Candelo, Alexánder Mejía, Andrés Román, Andrés Llinás y Álvaro Montero arribaron en la mañana del viernes a la sede de la FCF en Bogotá y se pusieron a disposición del cuerpo técnico encabezado por el vallecaucano Reinaldo Rueda Rivera.



La determinación de concentrar en Santa Cruz y no en La Paz radica en el tema de la altura, pues el estadio Hernando Siles está construido a 3579 metros sobre el nivel del mar, mientras que la ciudad donde estará ubicada la selección se encuentra a solo 416 metros. Esto por recomendación de los médicos deportólogos, quienes afirman que en este tipo de condiciones es mejor estar menos de 24 horas y no 5 o 6 días, puesto que podría afectar aún más la condición del deportista, por lo que la ‘tricolor’ solo se desplazará hasta la sede del juego el próximo miércoles en la tarde.