¡El 'Pibe' habló de Rincón! Emotivas palabras de Carlos Valderrama sobre el 'Coloso' de Buenaventura

Carlos el 'Pibe' Valderrama, por compromisos adquiridos con anterioridad, no pudo estar en Cali para acompañar a su gran amigo y socio en la cancha, Freddy Rincón, a su última morada.



El exfutbolista samario lamentó la partida del 'Coloso' de Buenaventura, con quien compartió varios años en la Selección Colombia, haciendo una dupla ganadora que le dio identidad al combinado nacional, y que impuso su fútbol en todos los estadios donde se presentó.



"Se me fue un hermano, fue una noticia tesa. Tengo un dicho, cuando da amor no olvida... a Freddy nunca lo voy a olvidar; la última vez que jugué con él fue en enero, en un partido en Ocaña", dijo el 'Pibe' en el programa Saque Largo de Win Sport.

😯 “Se me fue un hermano (Freddy Rincón) a él no lo voy a olvidar” @PibeValderramaP#SaqueLargoWIN 🔥 pic.twitter.com/Is2nlEfz1H — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) April 28, 2022

Freddy Rincón falleció el pasado 14 de abril luego de un accidente de tránsito cerca del estadio Pascual Guerrero.



A sus exequias asistieron varios de los jugadores que estuvieron con él en la Selección Colombia de la década del 90, así como el técnico de ese equipo, Francisco Maturana.