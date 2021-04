"El objetivo es conseguir el título con Los Angeles FC": Jesús David Murillo, defensor caleño en la MLS 

Juan Carlos Pamo

El defensor colombiano de Los Angeles Football Club Jesús Murillo está decidido a firmar una temporada estelar en 2021 con los ojos puestos en conquistar la MLS Cup.



A nivel personal, el caleño aspira con ser convocado a la Selección Colombia. Murillo llegó a LAFC el 14 de octubre de 2020 procedente de Deportivo Independiente Medellín y disputó nueve encuentros el año pasado, todos de titular, incluyendo un duelo de postemporada y los tres partidos en la fase final de la Liga de Campeones Concacaf en la que LAFC quedó subcampeón.

Murillo conforma el trío colombiano de LAFC con el también central Eddie Segura y el mediocampista Eduard Atuesta.



El equipo se prepara para recibir a su verdugo Seattle Sounders FC para lo que Murillo describe como “un bonito espectáculo”, con el reto de detener a uno de los delanteros más temidos de la MLS, el peruano Raúl Ruidíaz que viene de marcar doblete en la jornada inaugural ante Minnesota United.



Tras una temporada casi perfecta en 2019, LAFC perdió la oportunidad de llegar a la final de la MLS Cup al caer ante Seattle en la Final de la Conferencia del Oeste. Seattle fue la piedra en el zapato, una vez más, la postemporada siguiente en 2020.

¿Cómo motiva arrancar la temporada con victoria, además en casa y ante 4,900 aficionados?

“Primero, muy bien y agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de volver a sentir a la gente. Fue un largo tiempo y verlos fue la primera ganancia. Segundo, agradecido don Dios por el triunfo, porque se vienen haciendo las cosas de la mejor manera y feliz porque se pudo conseguir el arco en cero y la victoria. Creo que eso lo motiva a uno mucho porque quiere decir que vamos por un buen camino”.



Esta fue su primera vez desde que aterrizaste en la MLS que tuvo la oportunidad de jugar ante la afición de LAFC, ¿cómo fue esa experiencia?

“Fue la primera vez que tengo la oportunidad de competir con público. Fue maravilloso; aunque fueron pocos, hicieron sentir el calor a los jugadores en la cancha. Es motivante y hubo, además, un homenaje a alguien muy grande de la barra. Es lo que genera el fútbol. Uno como jugador, más allá de competir, ver cosas así, es muy agradable”.

¿Qué busca alcanzar con LAFC en 2021? Háblanos de sus metas.

“El objetivo principal es conseguir el título. Sabemos lo muy cerca que se ha podido estar; cada año se pelean cosas grandes y este año no puede ser la excepción. Tenemos que doblar los esfuerzos para conseguirlo. Después, aprender lo mucho que hay aquí en la liga, en el equipo. Eso me motiva mucho, estoy feliz y tranquilo de poder aportar un granito de arena al equipo”.



Ha gozado de un buen paso hasta ahora con LAFC. Llegó al club el 14 de octubre de 2020 y disputó nueve encuentros el año pasado, incluso jugó los tres partidos en la fase final de la Liga de Campeones Concacaf, en la que LAFC quedó como subcampeón. ¿Qué fue lo que le hizo sentirte decidido a quedarse con el club?

“Desde el año pasado llegué a una institución con un orden y una meta trazada muy importantes. A todo jugador, eso lo llena y le dan ganas de estar en LAFC. Eso fue lo fundamental. Después la oportunidad de poder jugar en un equipo internacional afuera de mi país es una oportunidad muy bonita que todo jugador quiere aprovechar y no es la excepción conmigo. Desde que llegué, me recibieron de la mejor manera y eso ha sido muy importante para ayudarme a acoplarme a la institución”.

Viene de la liga colombiana, ¿cuál ha sido el factor diferencial más grande con respecto a la experiencia que ha tenido en la MLS?

“Es muy diferente el ritmo de juego al que estamos acostumbrados en Colombia. La liga ha crecido demasiado con jugadores de alta calidad, y eso es fundamental para todo jugador que tiene aspiraciones de trascender cada vez más”.



¿Cómo ha sido la dinámica con su compatriota Eddie Segura en la línea defensiva? ¿Ha sido clave en su adaptación con el club tener esa conexión colombiana?

“Conseguir paisanos por fuera de la tierra de uno de entrada te ayuda mucho. Tanto Eduard (Atuesta) como Eddie (Segura) han sido fundamentales desde el día que llegué, la confianza y el arroparme han sido importantes para mí y poder tener a Eddie ahí cerca en cosas que a veces se me dificultan ha sido clave. La idea y acompañamiento con Eddie han sido muy buenos”.

¿En qué le ha ayudado Segura?

“A veces el idioma es un poco difícil. La comunicación es fundamental en el fútbol y él siempre está ahí tanto en eso como en lo motivacional”.



Son tres los colombianos en el club, Eduard Atuesta, Segura y usted, ¿qué de especial aporta el jugador colombiano a la MLS dentro y fuera de la cancha?

“Creo que eso es fundamental porque nos acostumbramos a querer ganar, tener una calidad que nos identifique como es la colombiana, a ponerle un toque diferente al fútbol. Fuera de la cancha, el ser persona, ser amigable y ser buena gente es fundamental para hacer un bonito grupo y un gran ambiente”.

¿Ya puso a bailar salsa al estilo de Cali a Carlos Vela y a los otros compañeros?

“Todavía no se ha dado la oportunidad pero ahí vamos de a poco tratando de hacer una buena celebración para cuando empiecen los goles”.

Este sábado reciben al finalista de la MLS Cup 2020 Seattle Sounders FC. ¿Cómo visualiza ese partido y qué harán para detener a uno de los delanteros más letales de la liga Raúl Ruidíaz que viene de anotar doblete en la primera jornada?

“Sabemos que vamos a enfrentar un bonito partido ante un equipo muy bueno con excelentes jugadores, eso es lo lindo del fútbol, que te da la oportunidad de competir con jugadores y equipos como es Seattle pero (LAFC) es un equipo grande también que ha venido haciendo las cosas muy bien y tenemos jugadores de mucha calidad. Va a ser un partido que motiva tanto a jugadores como a la hinchada y la gente que le gusta ver buen fútbol. Sabemos de la calidad que tienen ellos pero nosotros tenemos una calidad muy alta que sabemos que será un bonito espectáculo”.

Viene de un país donde la formación básica es fundamental para descubrir talentos, ¿qué piensas del trabajo que está haciendo LAFC en divisiones formativas?

“Creo que ha sido muy bueno, es un proyecto muy bonito que se ha trazado en el equipo acercar a jugadores de tanto talento y aportar a las divisiones menores ese acompañamiento de los más grandes como Vela, Rossi y Eduard. Aquí incluso tenemos jugadores de muy buena calidad y mucha proyección como Antonio Leone y Erik Dueñas que pronto les llegará la oportunidad y comenzarán a dar mucho de que hablar tanto en la MLS como en otras ligas internacionales”.

Eres ídolo de muchos niños que aspiran hacer una carrera en esta profesión ¿qué le dirías a aquellos niños que están soñando con ser el próximo Jesús Murillo?

“Que sí se puede, que hay que luchar y que no hay nada imposible. Con la ayuda de Dios y el trabajo, dedicación y esfuerzo pronto se le verá reflejado en una oportunidad de jugar al fútbol. Lo que uno hace en sacrificio y esfuerzo, después vale la pena. Sí se pueden cumplir los sueños, no hay impedimentos, hay que echar para adelante”.

¿Aspira con llegar a la Selección Colombia?

“Sí, claro, es uno de mis principales objetivos personales de dar el paso a una liga internacional y poder demostrar que si estoy para competir en la selección. Para eso toca cada día esforzarme más, poder demostrar que sí estoy para eso. Cada día me enfoco y trabajo visualizando poder estar y algún día vestir la camiseta de mi país”.