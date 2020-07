El Leeds de Ian Carlo Poveda quedó a las puertas del deseado ascenso en Inglaterra

Juan Carlos Pamo

Con un gol del centrocampista español Pablo Hernández en los últimos minutos, el Leeds de Marcelo Bielsa se llevó la victoria por 1-0 en su visita a Swansea y suma tres puntos que le dejan a las puertas del deseado regreso a la Premier League.



El histórico Leeds sigue liderando la tabla del Championship (segunda división inglesa) con 84 puntos, tres más que el West Bromwich y seis sobre el tercero, Brentford.



El volante colombo-británico Iancarlo Poveda fue suplente en el cotejo de este domingo. El mediapunta, de padres caleños, llegó a mitad de temporada a la escuadra que orienta el técnico argentino Marcelo Bielsa y de a poco ha tenido participación.



Solo los dos primeros clasificados tienen asegurado el ascenso directo. Del tercero al sexto jugarán un play off por la última plaza a la Premier League.



Con solo tres partidos por disputar y 9 puntos en juego, al Leeds le basta sumar cuatro para no depender de nadie.



"No puedo disfrutarlo (el triunfo). Lo que siento es que hemos dado un paso adelante. Lo único que puedo disfrutar es del objetivo final (el ascenso) si lo logramos", declaró el técnico argentino en conferencia de prensa.



"Creo que merecimos la victoria pero, por supuesto, cuando marcas al final del partido es un sentimiento mayor. La emoción más grande no la hemos tenido aún", añadió 'El Loco'.



El partido de este domingo en Gales se resolvió en el minuto 89, cuando Pablo Hernández recibió un centro a la altura del punto de penal y tras controlar la pelota, la envió con la derecha al palo, lejos del alcance del meta rival.



Ese tanto que daba al Leeds la victoria in extremis desató la locura entre los jugadores visitantes, sabedores de que tienen al alcance de la mano el regreso a la Premier tras 16 años de ausencia del histórico club a la élite del fútbol inglés.



Esta importante victoria llega además al día siguiente de la muerte de Jack Charlton, histórico jugador del Leeds, con 773 partidos entre 1953 y 1973, ganador de la Copa del Mundo de 1966 y hermano del legendario Bobby Charlton.



Antes del partido se guardó un minuto de silencio y la imagen de Charlton fue mostrada a través del videmarcador del Liberty Stadium.



Los jugadores del Leeds también portaron brazaletes negros en memoria del que fuera jugador del club.



Curiosamente, el Leeds no ganaba en Swansea desde abril de 1964, un 3-0 en el que Charlton estuvo presente en la cancha.