El jugador brasileño Lucas Leiva anuncia su retiro del fútbol por problema cardíaco

El mediocampista brasileño Lucas Leiva, de 36 años y actualmente en el Gremio de Porto Alegre, anunció este viernes su retiro del fútbol por un problema cardíaco que lo había marginado de las canchas desde diciembre.



"Ha sido un periodo difícil, creo que es la primera vez que lloro por esta situación. Pero sólo me resta agradecer, sólo tengo gratitud por mi carrera", dijo entre lágrimas el exjugador de la 'Seleção' en una rueda de prensa en Porto Alegre.



Leiva estaba alejado de las actividades futbolísticas desde diciembre, cuando en los exámenes rutinarios de pretemporada le fue detectada una fibrosis miocárdica.



Después de un parón obligado de tres meses, los especialistas le hicieron una batería de pruebas y concluyeron que "no debería seguir con actividades de alto rendimiento porque podría traer serios riesgos a su salud", explicó Márcio Dornelles, médico del Gremio.



"Tenía muchas esperanzas de que la situación se revirtiera, pero no fue así. Mi salud es lo primero", afirmó el ahora exfutbolista, que jugó su último partido en noviembre pasado.



Formado en la cantera del 'tricolor gaúcho', donde debutó como profesional en 2005, Lucas Leiva desarrolló la mayor parte de su carrera en el Liverpool (2007-17) y la Lazio (2017-22).



Con los ingleses conquistó la Copa de la Liga de 2012 y con la Lazio, las Supercopas italianas de 2017 y 2019, año en que ganó también la Copa local.



Con la selección brasileña, en tanto, ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008 y disputó las clasificatorias suramericanas al Mundial de Suráfrica-2010 y la Copa América-2011.



Volvió al Gremio, donde alzó el Brasileirao de 2006, en junio de 2022, en momentos en que el tricampeón de la Copa Libertadores disputaba la segunda división de Brasil. A final de ese año, conquistaron el boleto de regreso a la Serie A.



"Estoy cerrando mi carrera donde quería, pero no de la forma en que quisiera", lamentó.