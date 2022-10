El futbolista francés N'Golo Kanté recae de su lesión y se aleja del Mundial de Catar 2022

Pieza clave del equipo francés campeón del mundo en 2018, N'Golo Kanté se aleja de Catar-2012 debido a las lesiones y a las recaídas, la última el jueves, confirmó este viernes su entrenador en el Chelsea Graham Potter.



"Debe ver un especialista este fin de semana. Es una recaída, no son buenas noticias, pero no puedo decir más por el momento", señaló Potter.



El diario L'Equipe se aventura a anunciar la baja del medio defensivo en el Mundial (20 noviembre-18 diciembre). Una fuente conocedora del caso lo confirmó a la AFP.



Kanté, de 31 años y 53 veces internacional, no ha tenido continuidad con el equipo francés desde la Eurocopa 2021, disputando únicamente tres partidos.



Didier Deschamps se ha acostumbrado a su baja, pero mantenía la esperanza de recuperarlo antes de que el 9 de noviembre anuncie la lista de convocados.



Preguntados por sus muchos jugadores lesionados, entre ellos Kanté y Paul Pogba, la dupla de mediocentros del título mundial, Deschamps no ofreció muchas pistas este viernes en Niza.



"Cada cosa a su tiempo, algunos jugadores tienen lesiones o problemas. Espero que todo vaya por el buen camino, todavía tenemos tiempo para tener más certitudes", dijo.



Kanté se lesionó en el segundo partido de la temporada, el 14 de agosto contra el Tottenham, al sufrir un dolor en el muslo derecho que le obligó a salir cojeando. A partir de entonces, varias complicaciones.



"Tuvo una reacción en el entrenamiento, esperamos más información. Es decepcionante para él y para nosotros. Debemos esperar para ver la gravedad e informaremos", añadió Potter.