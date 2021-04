"El fútbol tiene que cambiar", dice Florentino Pérez, presidente de la Superliga Europea

Juan Carlos Pamo

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez aseguró que el objetivo de la Superliga europea de fútbol que impulsan doce de los clubes más ricos del continente es salvar el fútbol.



"El fútbol tiene que ir cambiando y adaptándose a los tiempos. El fútbol pierde interés. Algo hay que hacer", declaró Pérez, que también preside la recién creada Superliga, en una entrevista al programa El Chiringuito del canal de televisión Mega.



"El fútbol es el único deporte que es global. La televisión tiene que cambiar para adaptarnos a los tiempos. Tenemos que pensar por qué los jóvenes de 16 a 24 años ya no tienen interés en el fútbol", añadió el mandatario.



"Hay muchos partidos de escasa calidad y hay muchas otras plataformas por donde entretenerse. El fútbol tiene que cambiar", insistió.



"Un grupo de clubes de algunos países de Europa quiere hacer algo para hacer más atractivo este deporte a nivel mundial".



Pérez negó las críticas de aquellos que asegura que el proyecto tiene como objetivo favorecer a los más poderosos: "No es algo de los ricos. Hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico".



El lunes, un grupo formado por seis clubes ingleses (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool y Arsenal), tres españoles (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid) y otros tantos italianos (AC Milan, Juventus e Inter) anunció la creación de una Superliga de 20 equipos que comenzará "tan pronto como sea posible", sin precisar fechas y con un modelo de competición comparable al de los campeonatos profesionales norteamericanos de básquet (NBA) y fútbol americano (NFL) que generaría unos 3.500 millones de euros (unos 4.200 millones de dólares).



Este proyecto choca frontalmente con la Liga de Campeones, el torneo estrella de la UEFA y también se hace difícil su compatibilidad con los campeonatos nacionales.



Pérez, no obstante, negó que se trate de una liga casi cerrada y aseguró que el dinero ingresado por estos clubes "va para todos". "Esto es una pirámide. Si los de arriba tienen dinero, revierte a los de abajo".



Sobre las amenazas de la UEFA de excluir a estos equipos de las competiciones actuales, Pérez advirtió: "La UEFA es un monopolio y además tiene que ser transparente. La UEFA no tiene una buena imagen en su historia. Tiene que ser dialogante y no amenazante".