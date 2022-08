El equipo de fútbol de amigos colombianos que jugará en la casa del Real Madrid

Viajaron desde Medellín para ganar la Copa Codere Colombia y ahora están listos para ir a Madrid a representar al país en la ronda final del torneo, la cual será el próximo mes de septiembre, en la sede deportiva del Real Madrid, en Valdebebas.



Soccer Society es un equipo de aficionados al fútbol que llevan varios años jugando juntos y participando en torneos como el que se disputó este sábado en la sede deportiva Cafam de Bogotá.



Un grupo conformado en esta ocasión por nueve amigos que empacaron maletas el viernes por la tarde, llegaron en la noche y el sábado consiguieron el título.



“No te imaginas la felicidad que sentimos todos. Somos un gran equipo que lleva bastante tiempo jugando juntos y nunca habíamos tenido un logro como este. Lloramos de la alegría y esperamos dejar en alto el nombre del país en España”, expresó con evidente emoción Leonardo Ossa, el capitán del cuadro campeón.



Soccer Society fue el mejor de los 32 equipos participantes en esta Copa Codere, la cual contó con 288 jugadores entre hombres y mujeres.

Incluso el MVP del torneo también fue de esta escuadra, Juan Quintero.



“Viniendo desde Medellín, sabíamos que no podíamos quedar eliminados en el primer partido. Luego nos fuimos acomodando en las siguientes rondas (octavos, cuartos, semifinal y final) y logramos el objetivo. Ya con esta edad uno no cree que vaya a lograr ir a un club como el Real Madrid a jugar fútbol. Es un sueño para todo este grupo de amigos”, expresó Quintero.



El equipo subcampeón fue Arsenal, en el que se destacaron sus jugadores Julián Guillermo y Ricardo Villarraga. Perdieron 1-0 en el partido definitivo, justamente con gol del MVP certamen, Juan Quintero.



El torneo contó con la visita de lujo del influenciador argentino Jero Freixas, famoso por sus videos hablando de fútbol y de la vida junto a su esposa en redes sociales, demostrando su pasión y amor por Independiente de Avellaneda, la selección de Argentina y Lionel Messi.



“El próximo año espero no sólo ver sino jugar”, dijo emocionado, tras observar esta fiesta del fútbol.



La fase final de la Copa Codere se disputará en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el mismo fin de semana que se celebra el primer clásico español de la temporada.



Ese día se espera que Soccer Society pueda vivir por un día la experiencia del fútbol de primer nivel en el lugar, en el que el único colombiano que ha podido entrenar como futbolista del cuadro merengue, ha sido James Rodríguez.