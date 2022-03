El empresario ruso Roman Abramovich confirma que el Chelsea está en venta

El empresario ruso Roman Abramovich anunció este miércoles que el club inglés de fútbol del Chelsea, del que es propietario desde 2003, está en venta.



En un comunicado del club, el millonario de 55 años compartió su "decisión de vender el club", aludiendo a "la situación actual".



Abramovich precisó que no pedirá el reembolso de los préstamos que concedió al club londinense, estimados en 1.500 millones de libras (1.800 millones de euros, 2.000 millones de dólares) y que el "producto neto" de la venta será destinado a "una fundación caritativa en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania".



Al contrario que otros oligarcas rusos, Abramovich no ha sido objeto por ahora de sanciones financieras por parte de la Unión Europea o de las autoridades británicas, pero la presión aumentó fuertemente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.



El sábado, Abramovich anunció que delegaba la gestión del club a seis administradores de la fundación del Chelsea.



Este miércoles, las informaciones de prensa sobre una posible venta fueron ganando peso cuando Hansjorg Wyss, uno de los hombres más ricos de Suiza, declaró al diario Blick que le habían propuesto comprar el Chelsea.



"La venta del club no se hará de manera precipitada y seguirá su curso normal", precisó Abramovich sobre el club que compró en 2003 por 140 millones de libras (168 millones de euros, 187 millones de dólares) y en el que ha realizado grandes inversiones desde entonces.



En la etapa con Abramovich, los 'Blues' han vivido su época más dorada, con 5 títulos de campeón de la liga inglesa, 5 Copas de Inglaterra, 3 Copas de la Liga inglesa, 2 Ligas de Campeones, 2 Europa League y, recientemente, su primer título en el Mundial de Clubes.



"Ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar y me apena dejar el club de esta manera. Sin embargo, creo de verdad que es en beneficio del club", subrayó.



"Espero poder visitar Stamford Bridge (el estadio del Chelsea) una última vez para despedirme de todos en persona. Ha sido un privilegio único formar parte del Chelsea FC y estoy orgulloso de todos nuestros éxitos", concluyó.