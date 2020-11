El delantero del Liverpool Mohamed Salah, positivo al Covid-19

Juan Carlos Pamo

La estrella del Liverpool Mohamed Salah dio positivo al covid-19, pero no sufre ningún síntoma, anunció este viernes la Asociación Egipcia de Fútbol.



Salah, presente en la convocatoria de los Faraones en esta semana de partidos internacionales, se sometió a un control en el que dio positivo, mientras que los "otros miembros del equipo presentaron resultados negativos", añade la federación.



Egipto debe enfrentarse el sábado en casa a Togo, antes de devolver visita a ese país el martes en el marco de las calificaciones a la Copa de África de Naciones de fútbol de 2021, reprogramada en 2022.

Salah será colocado en aislamiento, precisó la federación.



Para el Liverpool, la serie negra continúa, aunque la ausencia de Salah no debería contarse en semanas.



Según la BBC, debería perderse dos partidos de su equipo, el 21 de noviembre frente a Leicester, en el Campeonato de Inglaterra, y el duelo de Liga de Campeones contra Atalanta cuatro días más tarde.



El campeón de Inglaterra ha perdido durante varios meses a defensas, como Joe Gomez, que se lesionó en un entrenamiento con la selección inglesa.



A Gómez se une en esa lista de zagueros, el holandés Virgil van Dijk, lesionado en los ligamentos de la rodilla derecha a mediados de octubre, y el brasileño Fabinho, también indisponible desde finales de octubre.

Liverpool ocupa actualmente la tercera plaza del Campeonato de Inglaterra, a un punto del líder, Leicester.



Salah, de 28 años, ha marcado ya ocho goles con los Reds en el campeonato esta temporada.



El egipcio terminó como máximo goleador de la Premier League en 2017-2018 y 2018-2019 y siempre superó la cota simbólica de 30 goles por temporada desde su llegada al norte de Inglaterra en 2017 procedente del AS Roma.