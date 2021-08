El delantero belga Romelu Lukaku regresa al Chelsea por cinco temporadas

Jugador clave en la reconquista del 'Scudetto' por el Inter de Milán el curso pasado, el belga Romelu Lukaku, de 28 años, afrontará un nuevo reto en el Chelsea, donde ya estuvo entre 2011 y 2014, por un montante casi récord en la Premier League.



"Fue un largo viaje para mí: llegué aquí cuando era un niño y regreso con la experiencia y la madurez", declaró Lukaku, citado en un comunicado del club.



Según la prensa inglesa e italiana, el montante del traspaso se elevaría a los 115 millones de euros (135 millones de dólares), lo que supondría la segunda mayor suma invertida por un club inglés para hacerse por los servicios de un futbolista.



Unos días atrás el Manchester había fichado a Jack Grealish (Aston Villa) por 100 millones de libras (117 millones de euros-137 millones de dólares), según los medios británicos.



Llegado al Inter en 2019, el máximo goleador de la historia de la selección de Bélgica (64 goles) contribuyó el curso pasado a la conquista del primer Scudetto del Inter desde 2010.



Los Nerazzuri alcanzaron asimismo la final de la Europa League en 2020, perdida contra el Sevilla (3-2).



Nuevo estatus:



La semana pasada, el compañero en ataque del argentino Lautaro Martínez había confesado a la cadena del Inter su voluntad de quedarse.



Pero el poder de atracción del Chelsea, vigente campeón de la Liga de Campeones, y antiguo club de Didier Drogba, ídolo de Lukaku cuando era joven, finalmente pesó más.



"Estoy feliz y bendecido por regresar a este magnífico club", celebró Lukaku.



En Stamford Bridge, donde aterrizó en 2011 procedente del Anderlecht, el belga tratará de dejar una huella mayor que en su primera etapa, con apenas 15 partidos jugados y un cúmulo de cesiones.



Pero el jugador de Amberes conoce bien el campeonato inglés; ya jugó con los colores del West Bromwich Albion, Everton y Manchester United, del que pasó al Inter en 2019.



Lukaku regresa a Londres no como el joven prometedor de 2011, sino como uno de los mejores delanteros del mundo.



Ahora deberá aportar argumentos al ataque de los Blues tras las decepciones de los alemanes Kai Havertz y Timo Werner.



Contención de gastos:



Para el Inter, en una situación económica poco boyante, la marcha de Lukaku es un nuevo golpe a una plantilla campeona tras el fichaje de Achraf Hakimi por el PSG.



El club lombardo registró pérdidas de 100 millones de euros (117 millones de dólares) en la temporada 2019-2020, principalmente a causa de la pandemia de covid-19.



Según la consultora Deloitte, los ingresos en la Serie A sufrieron la mayor caída entre las cinco grandes ligas europeas.



Con problemas financieros, el grupo Suning, propietario del Inter, dejó de ser dueño del club Jiangsu FC chino en febrero.



En mayo, el grupo chino obtuvo una financiación de 275 millones de euros (322 millones de dólares) por el inversor estadounidense Oaktree Capital para afrontar los problemas de liquidez del club.



Pero para cuadrar las cuentas Suning necesita asimismo aplicar una política de contención de gastos que no fue del gusto del técnico Antonio Conte. El antiguo seleccionador de Italia rescindió su contrato con el Inter un año antes de lo firmado y fue sustituido por el entrenador del Lazio Simone Inzaghi.



Y además del técnico que les llevó al título, los aficionados del Inter ven cómo se va uno de sus ídolos.



Para cubrir su vacante, el Inter se habría fijado en el delantero colombiano del Atalanta Duván Zapata, y estaría cerca de cerrar el traspaso del bosnio Edin Dzeko (AS Roma) según Sky Sports.