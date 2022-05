El defensor francés Benjamin Mendy se declaró "no culpable" de violación y agresión sexual

El defensa internacional francés del Manchester City Benjamin Mendy se declaró "no culpable" de violación y agresión sexual este lunes ante la justicia británica.



"No culpable", repitió en varias ocasiones el futbolista de 27 años ante el tribunal de Chester (noroeste de Inglaterra), negando las siete violaciones, la tentativa de violación y de agresión sexual, de lo que ha sido acusado por seis mujeres.



Estas nueves acusaciones se refieren a hechos que se habrían desarrollado entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su casa de Prestbury, en el condado de Cheshire.



Tras haber pasado varios meses en detención provisional, el campeón del mundo de 2018 había sido liberado a principios de enero y colocado bajo control judicial, en espera de su proceso, que debe comenzar el 25 de julio.



El caso había comenzado a finales de agosto de 2021, cuando el Manchester City había anunciado la suspensión del jugador, sin otra explicación.



La justicia inglesa había después rápidamente anunciado que el jugador había sido colocado en detención provisional tras haber sido acusado de cuatro violaciones y una agresión sexual, por tres mujeres, incluida una menor. Otras inculpaciones llegaron después.



Tras su formación en Le Havre, destacar en Marsella y pasar una temporada por Mónaco, Benjamin Mendy se había convertido en el defensa más caro de la historia en 2017, cuando los Citizens pagaron 52 millones de libras (unos 61,4 millones de euros, 65 millones de dólares al cambio actual) para hacerse con sus servicios.



A su llegada al City, estaba considerado como una de las grandes esperanzas francesas y mundiales en el puesto de lateral izquierdo.



Pero la carrera del jugador de 27 años se vio frenada desde hace cuatro años por lesiones.



Su vida fuera del terreno no ha sido tampoco ejemplar siempre y los despiadados tabloides informaron en 2020 de la incautación de su Lamborghini, de un valor de más de 500.000 euros, que conducía sin permiso ni seguro.