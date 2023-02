El capitán no va más: Sergio Ramos anunció su retiro de la Selección España

El defensa Sergio Ramos anunció este jueves mediante un comunicado su retirada de la selección española, con la jugó 180 partidos en categoría absoluta, revelando que el seleccionador Luis De la Fuente le había trasladado que no entra en sus planes.



"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy (jueves) he recibido la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", afirmó el actual jugador del París Saint-Germain en el inicio de un texto que difundió a través de las redes sociales.



Sergio Ramos, que cumple 37 años en marzo, ha vivido la etapa más gloriosa de la historia del equipo nacional español, formando parte de los planteles que conquistaron el único Mundial ganado por España, en Sudáfrica en 2010, y dos Eurocopas de manera consecutiva (Austria/Suiza-2008 y Polonia/Ucrania-2012).



Es el jugador más veces internacional con España, con sus 180 partidos, en los que firmó 23 goles. En categoría juvenil, fue además campeón con la Rojita en el Europeo Sub-19 de 2004.



Debutó con la selección española en categoría absoluta en un amistoso ante China en Salamanca en 2005, a las órdenes de Luis Aragonés. Su último partido con la Roja fue en Sevilla en marzo de 2021, en un duelo ante Kosovo en las eliminatorias del Mundial de Catar-2022, una cita a la que no fue convocado finalmente por Luis Enrique Martínez.



Luis De la Fuente tomó las riendas de la selección española a finales del año pasado después de la salida de Luis Enrique unos días después de la eliminación de España ante Marruecos en octavos de final de Catar-2022.



Ramos confiaba en formar parte de la nueva etapa con De la Fuente y no ocultó su decepción en su comunicado de este jueves.



"Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido", señaló.



- "Cabeza muy alta" -

El defensa andaluz subrayó que "ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto", sino "solo una característica temporal que no está relacionada con el rendimiento", citando ejemplos de otros veteranos como Lionel Messi, Luka Modric o Pepe.



"Por todo ello lo asumo con esta tristeza, que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo. Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos, y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades", continuó en su comunicado.



"Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!", concluyó.



En su cuenta de Instagram, Sergio Ramos publicó una fotografía vestido con los colores de España y posando con los trofeos del Mundial de 2010 y de las Eurocopas de 2008 y 2012.



Sergio Ramos se dio a conocer en el Sevilla y vivió sus días de gloria en el fútbol de clubes vistiendo los colores del Real Madrid entre 2005 y 2021, momento en el que fichó por el París Saint-Germain.



Con el Real Madrid conquistó cinco Ligas españolas, cuatro Ligas de Campeones y cuatro Mundiales de Clubes, entre otros éxitos, mientras que con el PSG se proclamó campeón de la liga francesa en 2022.



España arranca la 'era De la Fuente' a finales de marzo con duelos ante Noruega y Escocia en el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania-2024.