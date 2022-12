El 'Boxing Day' reabre la temporada en la Premier League luego del Mundial de Qatar

Después de un parón de 44 días motivado por el Mundial, la Premier League inglesa es el primero de los grandes campeonatos europeos en regresar, y lo hará el lunes con su tradicional y esperado Boxing Day, en el que el líder Arsenal se medirá con su vecino West Ham.



Al frente de la clasificación con 37 puntos, cinco más que su primer perseguidor (Manchester City), los 'Gunners' sueñan ya con un título liguero que se les resiste desde 2004.



Pero según su entrenador, el español Mikel Arteta, el Arsenal no está en disposición de realizar ningún regalo navideño el lunes a un West Ham que es 16ª en la tabla.



"Jugamos en casa. El Boxing Day es un partido muy especial en la historia del campeonato, el ambiente familiar siempre es increíble, queremos disfrutarlo al máximo, pero queremos sobre todo seguir con nuestra racha", indicó el técnico vasco.



Su equipo cuenta con un impresionante balance de doce victorias, un empate y una derrota (a comienzos de septiembre en Old Trafford).



"Esta segunda parte de la temporada va a ser interesante e intensa, estamos realmente con muchas ganas de reanudar", aseguró Arteta.



El Mundial-2022 ha dejado secuelas en el efectivo del club del norte de Londres: el brasileño Gabriel Jesus, autor de cinco goles y cinco pases de gol en la Premier, se lesionó en una rodilla en Catar y "es muy difícil fijar una fecha para su regreso", reconoció Arteta, que no excluye la llegada de un refuerzo en el sector ofensivo durante el 'mercato' de enero.



Incluso sin Gabriel Jesús, el Arsenal parte como claro favorito para este duelo londinense: "Es realmente muy duro reanudar con un partido como este", reconocía el técnico del West Ham David Moyes, cuyo equipo sólo sumó 14 puntos en los primeros quince partidos del curso.



También el lunes, el Newcastle, sorprendente tercer clasificado con 30 unidades, acude a Leicester (13º) con la intención de reforzar sus opciones de disputar la próxima Liga de Campeones y de dar un primer golpe moral a los Foxes, a los que las Urracas se enfrentarán de nuevo en enero en cuartos de final de la Copa de la Liga.



Otros aspirantes a la Champions, Tottenham (4º) y Manchester United (5º) se enfrentan respectivamente al Brentford (10º) el lunes y al Nottingham Forest (18º) el martes, mientras que el Liverpool (6º) visita al Aston Villa (12º), que no podrá contar con su polémico arquero Emiliano Martínez, aún en Argentina como el resto de campeones del mundo de la Premier League.



El técnico del Tottenham, Antonio Conte, está convencido de que su delantero estrella Harry Kane habrá digerido su penal fallado en cuartos de final del Mundial contra Francia ante su compañero de equipo Hugo Lloris, que costó la eliminación a los Three Lions.



Erling Haaland, por su parte, no disputó el Mundial catarí al no estar Noruega clasificada, pero ya demostró que habrá que contar con él y con el Manchester City, que se opondrá al Leeds el miércoles en la clausura de la fecha del Boxing Day.



El máximo goleador de la Premier League (18 goles) ya volvió a los terrenos de juego y marcó un gol en la victoria de su equipo (3-2) ante el Liverpool en Copa de la Liga el 22 de diciembre.



"Estamos listos, mentalmente y físicamente", avisó el argelino Riyad Mahrez.