El Bayern vuelve a perder puntos y da opciones al Borussia Dortmund de acercarse

El Báyern de Múnich se dejó dos puntos el sábado en casa del Hoffenheim (1-1), su segundo empate consecutivo en campeonato, pero mantiene provisionalmente su ventaja de 10 puntos con el Dortmund, que juega el domingo.



El Borussia puede reducir la distancia a siete puntos el domingo contra el Arminia Bielefeld, y tendría todavía otro partido por jugar, con el que reducir aún más la distancia con el líder.



"Nos faltó suerte", declaró tras el partido el delantero alemán Thomas Muller.



Cuatro días después de la goleada en Liga de Campeones por 7-1 contra el Salzburgo, el Bayern no fue capaz de encadenar las victorias.



Sí encadenó goles el polaco Robert Lewandowski, que tras su hat-trick el martes, fue el autor del gol del empate (1-1, 45+3) que anuló la ventaja inicial del austriaco Christoph Baumgartner (1-0, min. 32).



El polaco se mantiene líder de la tabla de goleadores en Europa, con 29 anotaciones en 26 jornadas.



El Hoffenheim, que empezó la jornada 4º, cae a la 5ª posición, en igualdad de puntos con el Friburgo. En esa lucha por puestos de clasificación a Champions, también está el Leipzig (6º), que recuperaría la 4ª posición si gana el domingo al colista, Fürth (18h30 GMT).



Tres goles anulados

A pesar de contar con numerosas ocasiones para adelantarse, el Bayern no puede quejarse tras el punto logrado en Hoffenheim, pues la victoria pudo haber caído para cualquiera de los dos equipos.



Los dos porteros, Manuel Neuer para el líder y Oliver Baumann para el Hoffenheim, realizaron grandes paradas.



Hasta tres goles anotados por el Bayern (dos de Muller, uno de Lewandowski) fueron anulados por fuera de juego. Serge Gnabry envió un disparo al palo y el goleador polaco fue superado por un defensa en la línea de gol, cuando se disponía a mandar el balón a la red.



Pero el croata Andre Kramaric tuvo también tres ocasiones claras para el Hoffenheim, detenidas las tres por Neuer.



"Tuvimos más ocasiones", dijo el portero del Bayern. "Es decepcionante no volver a casa con los tres puntos. Nos ha faltado un poco de suerte y las decisiones por fuera de juego estuvieron al límite, pero para el espectador neutro fue un partido bonito", confesó.



"Perdimos la paciencia"

Este empate es el segundo consecutivo del Bayern en Bundesliga, tras el 1-1 como locales la semana pasada contra el Bayer Leverkusen.



El margen de 10 puntos con el Borussia Dortmund es engañoso.



Si el Borussia Dortmund vence al Arminia Bielefeld el domingo y vuelve a hacerlo el miércoles en su partido atrasado (de la 25ª jornada), reduciría la diferencia a cuatro unidades, con ocho jornadas para el final.



Quebradizo en la defensa y en ocasiones ineficaz de cara al gol, el Bayern solo ha logrado 17 de 27 puntos posibles en la segunda vuelta, su peor registro en ese periodo de los últimos 10 años.



"De manera global, estoy contento con la actuación", declaró el entrenador Julian Nagelsmann, reduciendo el alarmismo. "Fuimos muy buenos durante los primeros 20 minutos, después perdimos la paciencia en la presión, dejamos espacios y encajamos el gol".



En otros partidos del sábado, la victoria por 3-2 del Friburgo (4º) sobre el Wolfsburgo (12º), luego de anotar un gol en el minuto 87, le mete en la lucha por puestos Champions contra el Hoffenheim (5º) y el Leipzig (6º).



Por su parte, el Union Berlin (7º) dejó escapar un empate (1-1) en casa contra el Stuttgart (16º).



El Borussia Mönchengladbach se alejó de la zona roja hundiendo un poco más al Hertha Berlin (2-0).



El Borussia Moenchengladbach (13º) cuenta ahora con siete puntos de ventaja sobre el Stuttgart, en zona de play-off de descenso.



El Hertha Berlín, 17º y penúltimo está directamente en zona de descenso.