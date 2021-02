"El Bayern Múnich no asusta, nos motiva": Luis Quiñones y su palpito para la final del Mundial de Clubes

Juan Carlos Pamo

La final del Mundial de Clubes de la Fifa que se disputará este jueves (1:00 p.m.) en Catar entre Bayern Múnich y Tigres de México tendrá protagonismo colombiano.



Luis y Julián Quiñones, así como Francisco Meza, buscarán hacer historia con la escuadra azteca que dio la sorpresa en el certamen orbital dejando en el camino a Palmeiras de Brasil, en semifinales.



Una de las figuras del elenco de Monterrey es Luis, habilidoso mediocampista caleño, quien viene de ser escogido por la Fifa como el jugador más importante en el cotejo anterior.



A sus 29 años asegura estar en el mejor momento de su carrera deportiva y confiesa que lo de la indisciplina y polémicas extrafutbolísticas son cosa del pasado.



Desde Doha, sede donde se disputa el Mundial de Clubes, Luis charló con El País sobre sus sensaciones de estar cerca de obtener un título internacional.

¿Cómo ha sido esta experiencia?

La idea era venir a competir, y llegar a la instancia en que estamos nos hace felices. Se ha hecho un gran trabajo y sabemos que estamos ad portas de poder conseguir un título para la institución. Siempre fuimos paso a paso, trazando objetivos.



¿Dejar en el camino a Palmeiras es una hecho de que el fútbol ya es muy parejo?

El fútbol hoy ya está muy equilibrado. Sabíamos que era un juego muy complejo, pero tal vez nosotros tenemos jugadores de más recorrido, logramos contrarrestar el poderío de ellos y pudimos dar un paso importante. A Palmeiras lo habíamos visto en la final de la Libertadores y sabíamos de sus debilidades y fortalezas.

Se viene el Bayern, ¿asusta o motiva?

Para nosotros debe ser motivante enfrentar a un rival de esa grandeza. Hay que tener respeto, pero confiamos en nuestros compañeros para lograr superarlos.

¿Cómo se le debe jugar al equipo alemán?

Es un partido que requiere de mucha concentración, entrega, y confío en mis capacidades para enfrentar al Bayern. Seguimos soñando con más.

¿Está en el mejor momento de su carrera?

Sí, los últimos tres años han sido los mejores de mi carrera por lo que se ha logrado en forma colectiva e individual, hoy lo vivo y lo disfruto.

Siempre se habló de usted en temas extras al fútbol, ¿ha cambiado para mejorar?

He dejado de lado muchas cosas, toca pensar en mí, en mis hijos, mi familia. Encontré un lugar donde la gente me protegió, me trataron como un familiar más, pude estar rodeado de jugadores de jerarquía que me han ayudado a crecer día a día.

¿En qué aspectos mejoró?

En todo sentido, en mi vida personal, en cómo prepararme, en cómo trabajar a diario, en la alimentación, y estoy orgulloso de poder dar ese cambio para mejorar.

¿Era tan indisciplinado como se decía?

Sí, es algo que les pasa a muchos jóvenes en Colombia, no es fácil salir como me pasó a mí. Llegar a ser profesional, estar en un equipo como Junior y ganar mucho dinero, no conté con alguien al lado para que me aconsejara, por fortuna no fue tarde para enderezar el camino y hoy soy uno de los jugadores más importantes del fútbol mexicano.

El francés André-Pierre Gignac es el gran referente del equipo, ¿qué tanto habla con él?

André es un buen tipo, es un profesional en todo el sentido de la palabra, siempre está a mi lado dándome consejos, me quiere como un hermano y así me lo hace sentir, entonces eso te motiva para exigirte y competir bien.



¿Y con el profesor Ricardo Ferretti?

Es un estratega que se ha convertido en un icono del fútbol mexicano. Lo que ha ganado ha sido importante, es como un padre para nosotros, está pendiente de lo que nos pasa en el día a día, nos hace trabajar fuerte para mejorar. Estoy muy agradecido con él porque me ha cuidado, apoyado y me hace sentir importante para el equipo.

¿Ha sido positivo convivir en el plantel con Meza y Julián, los otros dos compatriotas?

Con Francisco venimos jugando juntos desde 2015 cuando estábamos en Santa Fe, es un excelente profesional y es un gran amigo. Julián es un chico que va a ir aprendiendo con el paso del tiempo.



Acaba de llegar Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, ¿sueña con regresar a la ‘Tricolor’?

El sueño siempre estará allí. Cuando se ven mis números de asistencias y goles son una señal de que se viene compitiendo bien y eso me llena de confianza de poder regresar a vestir la camiseta de la Selección.

¿Cómo ha visto el arranque de la eliminatoria para Colombia?

Se ha puesto difícil, son partidos complejos, pero está la confianza de tener un plantel con jugadores de recorrido sobre todo en Europa. No queda de otra que confiar en los jugadores y el nuevo cuerpo técnico para revertir la situación.

Usted tiene contrato con Tigres hasta 2023, ¿el objetivo es seguir en México o dar el salto a otra liga?

Siempre el deseo es ir a Europa. Le pido a Dios que me dé esa oportunidad, pero si me toca seguir en Tigres, lo haré con las mismas ganas y empeño.



¿Está descartado por ahora volver a jugar en Colombia?

Sí, estoy en una liga altamente competitiva con grandes futbolistas y creo que tengo fútbol para seguir acá o en otro país; la idea de retornar al fútbol colombiano deberá esperar unos años más.

Datos

Luis Enrique Quiñones García comenzó su carrera futbolística en el año 2012 con Patriotas.



En la temporada 2013 militó en Águilas Doradas, un año más tarde lo hizo en Junior y en 2015 en Santa Fe.



En ese mismo año se dio su paso al balompié azteca al ser fichado por Tigres, pero fue prestado a Pumas.



En 2017 fue convocado a la Selección Colombia por el entonces entrenador José Pékerman, quien lo tuvo en cuenta para la doble jornada eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, en los duelos ante Bolivia y Ecuador.



Su debut fue el 23 de marzo en ese partido ante los bolivianos, donde ingresó a los 35 minutos en lugar de Luis Fernando Muriel.



En 2019 y 2020 fue distinguido en el onceno ideal de la Liga de Campeones de la Concacaf, torneo de clubes en Centroamérica.