El Barcelona pierde en Almería y da esperanzas al Real Madrid en la Liga de España

El Barcelona, que el jueves fue eliminado por el Manchester United en la Europa League, cerró una semana de pesadilla con una derrota 1-0 ante el modesto Almería (15º), este domingo en la 23ª jornada de la Liga.



El equipo catalán, líder sólido en el campeonato español, tenía una gran oportunidad para destacarse todavía más al frente de la clasificación, después de que el Real Madrid (2º) empatara 1-1 el sábado en el derbi ante el Atlético de Madrid (4º).



El equipo 'merengue' empezó el fin de semana a ocho puntos del Barsa y gracias a ese punto, y a la inesperada derrota de los azulgranas, se aproximó a siete unidades de la cabeza.



"Hemos hecho el peor partido de la temporada, especialmente en la primera parte, en la que nos faltó circulación, intensidad y ritmo. Hoy era un día en el que no podíamos fallar y no hemos mostrado pasión para ganar el partido", lamentó el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández.



El único gol del partido en Almería este domingo lo firmó en el 24, con un potente disparo del maliense El Bilal Touré, que dio en el larguero antes de entrar en la portería defendida por Marc-André Ter Stegen. El colombiano Luis Suárez dio la asistencia.



La derrota todavía no tiene graves consecuencias para el Barcelona por el gran colchón con el que cuenta sobre el Real Madrid, pero anímicamente instala una sensación de crisis en el líder, después de la derrota 2-1 del jueves en Old Trafford ante el Manchester United en la Europa League, que puso punto final al camino del equipo en las competiciones continentales de esta temporada.



Estas dos derrotas llegan además justo antes de que en la nueva semana, el jueves, el Barsa tenga que visitar al Real Madrid en la ida de su pulso de semifinales de la Copa del Rey.

- Xavi, Gavi y Raphinha, suspendidos -

Y los problemas no terminan ahí para Xavi: él mismo estará suspendido para el próximo partido de Liga, el 5 de marzo contra el Valencia en el Camp Nou, ya que vio su quinta tarjeta amarilla esta temporada.



También estarán suspendidos el joven Gavi, que reaparecía tras una lesión, y el brasileño Raphinha, ambos por acumulación de amonestaciones. Pedri, Ansu Fati y Ousmane Dembélé están de baja por lesión.



El Almería, que venía de ser goleado 6-2 en Girona hace una semana, consiguió la primera victoria de su historia ante el Barça. Gracias a ello, el equipo andaluz sube al decimoquinto puesto y se aleja provisionalmente con dos puntos sobre la zona de descenso.



La ventaja de los andaluces pudo incluso haber sido más amplia. En el 70 una volea de Luis Suárez se dirigía a la escuadra de Ter Stegen, pero Marcos Alonso puso su cuerpo para evitarlo. En el 90+5, Adrián Embarba tuvo otra gran ocasión, pero el guardameta alemán de los visitantes impidió el segundo del Almería.



En los otros partidos del domingo, el Celta de Vigo (13º) venció 3-0 al Valladolid (17º), gracias a un doblete del joven Gabriel Veiga y a un tanto de Haris Seferovic. Al Valladolid se le anuló un tanto de Selim Amallah tras revisión en el VAR a la hora de juego y luego el jugador marroquí fue expulsado en el 84.



El Athletic (7º) se vio por su parte sorprendido en su 'Catedral' de Bilbao al perder 3-2 ante el Girona (10º).



En el último partido del domingo, el Sevilla (14º) recibe al Osasuna (11º).



El lunes se completará la 23ª jornada con el enfrentamiento entre el Villarreal (9º) y el Getafe (19º).