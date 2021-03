El Barcelona elige nuevo presidente en medio de la pandemia 

Alejandro Cabra Hernandez

Los socios, entre ellos el astro argentino Leo Messi, ya están depositando este domingo su voto para elegir nuevo presidente del FC Barcelona, en las distintas sedes repartidas por Cataluña y Andorra, con grandes medidas sanitarias por la pandemia.



"Es la hora. La jornada electoral da su pistoletazo de salida. Durante las próximas 12 horas los socios elegirán al nuevo gobierno del Barça hasta 2026", anunció este domingo por la mañana el club catalán en su página web.

Lea también: El Barcelona cumple frente a Osasuna antes del derbi de Madrid



En Barcelona, el Camp Nou abrió, al igual que el resto de sedes, unos segundos después de las 09H00 locales (04:00 a.m. de Colombia), dejando pasar a un puñado de electores que ya esperaban bajo la lluvia.



Los primeros socios con derecho a voto pudieron depositar su papeleta en la urna, bajo la atenta mirada de los miembros de la comisión de control, que se calentaban con estufas.



Los electores deben escoger entre tres candidatos: el expresidente Joan Laporta (2003-2010), el gran favorito según la prensa catalana; Toni Freixa o Víctor Font.



Laporta fue el primero de los tres en depositar su voto en una mesa del Camp Nou a las 09h00 GMT.



"Son las elecciones más importantes de la historia del Barça. He salido a votar y ha salido el sol. Animo a todo el mundo que venga a votar, que participen. Una alta participación siempre es mejor; somos un club vivo", dijo Laporta a los medios del club.



En la misma dirección se expresó su contrincante Font: "Son las elecciones más importantes de la historia contemporánea del club".



"Es un gran momento para pasar página", añadió Font invitando a todos los socios a votar, asegurando que "es un gran momento para que económica e institucionalmente podamos dar consistencia a la parte deportiva".

Messi también vota

También votó ya Toni Freixa, que animó a votar porque "cuanta más participación más legitimidad tendrán el presidente y la junta directiva escogidos".



El ganador de estas elecciones tendrá entre sus prioridades mantener en el club a Messi, que termina contrato en junio y aún no ha renovado.



El argentino, acompañado de uno de sus hijos, depositó su voto pasadas las 15:30 a.m. de Colombia, tras lo cual se hizo varias fotos con aficionados que no dejaban de gritarle "Messi quédate".



De los 110.290 socios, según las cifras del Barça, 87.479 deberían votar en persona en los colegios electorales hasta las 04:00 p.m. de Colombia. El resto pidió votar por correo anticipado, una novedad en la historia del club.



Según los datos del club, a las 05:00 a.m. de Colombia ya había votado el 24,05% del censo, contando el voto presencial y el enviado por correo.



Además del Camp Nou, la elección a la presidencia del Barça también contó por primera vez con otros seis centros de votación repartidos por Cataluña y en la vecina Andorra.



La votación se está llevando a cabo en medio de grandes medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, con distanciamiento físico, mascarilla obligatoria y gel hidroalcohólico.



Desde la dimisión el 27 de octubre del último presidente, Josep Maria Bartomeu, en libertad provisional dentro del denominado caso 'Barçagate', una comisión gestora, liderada por Carles Tusquets, dirige el club.