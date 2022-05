El Atlético de Madrid selló su puesto de Champions League ante el Elche

El Atlético de Madrid se garantizó su plaza de Champions para la próxima temporada tras ganar 2-0 al Elche este miércoles en la 36ª fecha de la Liga, lo que no pudo hacer el Sevilla al empatar con Mallorca 0-0.



Los goles de Matheus Cunha (28) y Rodrigo de Paul (62) dieron la victoria que asegura a los rojiblancos acabar entre los cuatro primeros del campeonato español, a falta de dos jornadas para el final cuando acabe esta fecha el jueves.



"Se llegó al objetivo merecido, trabajado, que nos genera volver a la Champions un año más", dijo el técnico del Atlético, Diego Simeone, a la plataforma Movistar+ tras el partido.



Los rojiblancos arrebataron de paso el tercer puesto de la clasificación al Sevilla y siguen apurando sus opciones de alcanzar la segunda posición del Barcelona, que da acceso a jugar la Supercopa de España.



El Atlético salió desde el primer minuto a buscar el encuentro ante un Elche valiente, al que el empate del Mallorca en Sevilla garantizó seguir un año más en la élite del fútbol español.



De inicio, el Elche también quería los tres puntos que garantizaran su permanencia y salió a presionar arriba el juego del Atlético, al que no le costó demasiado superar el acoso local.



El Atlético se hizo el amo en el centro del campo y la rápida entrada en el campo de Renan Lodi por la lesión de Sime Vrsaljko (6) dio más llegada y profundidad al equipo.



- Cunha adelanta al Atlético -

El brasileño fue un puñal por el costado izquierdo, por donde llegaba para poner balones al área.



Uno de estos centros fue rematado en carrera por Cunha para hacer el 1-0 (28).



El peligro del Elche llegaba en jugadas a balón parado como un remate de cabeza de Pedro Bigas que se fue fuera por poco (19).



El equipo ilicitano siguió manteniendo altas sus líneas en busca del empate, pero cuando más llegaba ante un Atlético que parecía haber puesto el freno, llegó el segundo tanto de los rojiblancos.



El francés Antoine Griezmann se internó en el área para dejar un balón franco a De Paul que empujó el esférico al fondo de la portería contraria (62).



El Elche siguió insistiendo en busca del gol del honor, pero le faltó la pegada necesaria por lo que el 2-0 ya no se movería del marcador del Martínez Valero, del que los dos equipos salieron con sus objetivos cumplidos.



El Sevilla no puede decir lo mismo tras no pasar del empate 0-0 con el Mallorca y verse superado por el Atlético en la clasificación.



Los andaluces no pudieron encontrar la victoria que les garantizase su puesto de Champions, que tendrán que tratar de amarrar el domingo en el campo del Atlético de Madrid.



El Sevilla dominó y apretó pero no pudo encontrar el camino del gol y acumula ya tres empates en sus últimos tres encuentros ligueros.



- 'No hemos acertado' -

"Hemos empezado bien y la segunda parte ha sido toda nuestra, hemos tenido muchas situaciones de gol, pero no hemos acertado", lamentó el técnico sevillista, Julen Lopetegui.



El empate tampoco le sirvió al Mallorca, que sigue marcando la zona de descenso a Segunda División a dos puntos de la salvación.



En la lucha por seguir un año más en Primera División, el Alavés ganó 2-1 en su campo al Espanyol para seguir soñando con la salvación, aunque ya no depende de sí mismo.



Un gol de Miguel de la Fuente (7) adelantó a los vascos, Raúl de Tomás igualó de penal (14), pero Gonzalo Escalante puso el 2-1 (59) que permite al Alavés subir del último al penúltimo puesto de la clasificación.



El Alavés se quedó a cuatro puntos del Cádiz, que marca la salvación y juega el jueves contra la Real Sociedad, a falta de seis puntos por disputarse, una vez finalice la actual fecha.