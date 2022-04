Eduardo 'Toto' Salvio fue citado por la Fiscalía de Argentina por violencia de género

El volante de Boca Juniors Eduardo Salvio fue denunciado el jueves por su esposa, de quien está separado de hecho, por un episodio de violencia de género, informaron la Fiscalía y un servicio médico asistencial de Buenos Aires.



Un video de una cámara de seguridad que circula en los medios muestra el momento en que la esposa, Magalí Aravena, sorprende a Salvio con otra mujer dentro de un auto en el barrio residencial de Puerto Madero y se aferra a la ventanilla del acompañante.



El vehículo, con Salvio al volante, arranca marcha atrás, la arrastra unos metros sin que la mujer se suelte de la ventanilla y le causa un traumatismo en una pierna. Dos personas no identificadas que se bajan del coche la apartan y Salvio se aleja del lugar.



'Toto' Salvio (31 años), exjugador de Atlético de Madrid de España, Benfica de Portugal y la selección argentina, se encuentra en condición de prófugo por el momento, según la Fiscalía de Flagrancia y la oficina de violencia de género.



"Cerca de la 01h35 (04h35 GMT) de la madrugada asistió a una mujer, que se identificó como la expareja de Salvio. El personal médico verificó que tenía un traumatismo en el miembro inferior derecho y no hizo falta su traslado a un centro de atención", dijo el sistema comunal de emergencias.



Hasta el momento no hay declaraciones públicas de los involucrados ni de sus abogados.