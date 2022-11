Ecuador empató con Irak en su último ensayo antes del Mundial de Qatar

Ecuador igualó 0-0 con Irak este sábado en Madrid, en su último duelo de fogueo antes de disputar el partido inaugural del Mundial de Catar-2022, que terminó con salida por lesión de Byron Castillo.



Una vez más la definición fue el talón de Aquiles de la "tricolor" que falló en el último minuto un penal a su favor. El disparo esquinado de Gonzalo Plata en el 90+3 fue a dar a las manos del portero Jalal Hassan.



Los ecuatorianos, que el próximo 20 de noviembre jugarán con Catar el partido inicial de la Copa del Mundo, fueron superiores en el ataque y lo colectivo. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Alfaro enfrentaron un rival que planteó un juego que privilegió lo físico.



El DT reconoció que fue un duelo "incómodo", porque la mente de todos está en el duelo con Catar.



Alfaro advirtió que "cuando en ese estadio (de Catar) empiece a rodar la pelota, Ecuador va a salir a comerle el hígado a cualquier rival que tenga en frente".



"A este grupo no lo quiebra nadie y el alma de este grupo es lo que a este grupo lo tiene de pie (...) Cuanto más cuesta arriba sea, este grupo más pone el pecho", añadió.



Ecuador, que todavía no ha presentado su lista de convocado para la cita mundialista, no solamente falló en el cobro del penal. También tuvo dificultades para concretar valiosas oportunidades.



La "tri" anunciaba desde temprano sus intenciones de gol con una jugada de Byron Castillo, al que las federaciones de Chile y Perú denunciaron ante el TAS por considerar irregular su alineación señalando su supuesto origen colombiano.



Castillo corrió veloz por el costado de la cancha para colocar un centro que fue recuperado por Diego Palacios. El remate desde fuera del área del "chiqui" se fue desviado.



Félix Torres volvió a la carga en el 16, esta vez los ecuatorianos probaron suerte con le juego aéreo pero tampoco lograron concretar.



Irak por su parte se concentraba en bloquear a la tricolor y dejó de lado la ofensiva. En el 21 un remate de cabeza de Alaa Abbas despertó al guardameta Alexander Domínguez.



Ángel Mena se perdió en el minuto 35 una de las grandes chances de Ecuador. Tras recibir un pase de Romario Ibarra, que venía de quitarse dos marcas de encima, Mena le pegó por arriba del arco.



- Alarma por lesión de Castillo -

No había terminado el primer tiempo cuando el fantasma de una lesión tocó la puerta de Ecuador.



Castillo, en la mira luego de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés), debió dejar la cancha al recibir un golpe en su pierna. En su lugar ingresó Robert Arboleda.



El TAS decidió no marginar a Ecuador del Mundial, pero sancionó al fútbol ecuatoriano con el retiro de tres puntos en la próxima clasificatoria sudamericana y le impuso una multa económica.



A Castillo le realizarán este domingo una resonancia para descartar una lesión ósea en el tobillo.



"Mi primera reflexión (fue) ojalá no me lleve ningún lesionado. Era lo único que quería después de este partido", expresó Alfaro en cuanto a la lesión.



En este amistoso debutó el joven Kevin Rodríguez, que entró en el minuto 63 para reemplazar a José Cifuentes y dejó una buena impresión en la cancha.



Pese a que falló el tiro penal, Plata también dejó su magia en el campo de juego cuando en el 64 dejando atrás a quienes lo marcaban despegó por el costado derecho y lanzó un tiro que fue directo al arco iraquí.