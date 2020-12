“Durante 28 días Catar será la tierra del fútbol”: Fatma Al Nuaimi, del Comité Organizador del Mundial

Francisco Henao

Un poco menos de dos años faltan para que Catar ponga a rodar el balón como sede del primer Mundial de Fútbol que se realiza en Oriente Medio.



El país asiático no quiere quedarle mal al mundo y por eso trabaja a toda marcha en muchos frentes para presentar desde el 21 de noviembre del 2022 lo que ellos llaman “el mejor Mundial de la historia”.



Estadios con aire acondicionado, vías de acceso a los escenarios, canchas para entrenamientos, hoteles, facilidad en el transporte entre ciudades sedes y muchos otros detalles para que el mundo se lleve una gran imagen de la cultura catarí, es lo que vienen adelantando desde hace meses los organizadores locales del certamen futbolero.



El País habló con Fatma Al Nuaimi, directora ejecutiva de Comunicaciones del Comité Supremo de Organización y Legado (Comité Local), quien dio un parte de tranquilidad en cuanto a lo que se viene haciendo.



¿Por qué están seguros de que el de Catar será el mejor Mundial de la historia?

Porque será un Mundial único y esperamos que sea además el mejor hasta la fecha. Será la primera vez que recibamos a los aficionados de todo el mundo en esta parte de la tierra. Para muchos, será la primera vez que viajen al mundo árabe y descubran nuestra cultura, y con ella nuestra hospitalidad y nuestro carácter.



¿Qué novedades encontrarán los aficionados que vayan a Catar?

El concepto de Mundial compacto será algo nunca visto para los aficionados, que podrán asistir hasta a dos partidos durante las primeras fases del campeonato, con trayectos de una hora como mucho entre las sedes. Durante 28 días, Catar será una suerte de ‘país del fútbol’ donde se respirará fútbol en todos los rincones, con un ambiente de ciudad olímpica. Por primera vez, los fans y deportistas y demás asistentes podrán permanecer en el mismo alojamiento durante toda su estancia y desplazarse cómodamente solo en metro entre estadios o para visitar los lugares de interés turístico.



Fatma Al Nuaimi, Directora de Comunicaciones del Comité Supremo de Organización del Mundial de Catar. Cortesía / El País

Qué recomendaciones les hace a los aficionados y periodistas que cubrirán el Mundial?

Que disfruten de una experiencia única y su inmersión total en un país que durante 28 días se convertirá indudablemente en la tierra del fútbol. Desde su llegada al aeropuerto Internacional Hamad respirarán fútbol, desplazándose en metro hasta los diferentes estadios; además, habrá alojamientos para todos los bolsillos, con unos estadios inigualables.



¿Hay la suficiente capacidad hotelera para recibir a los miles de aficionados que llegarán desde todas partes del mundo?

Gracias a la naturaleza compacta de Catar, los aficionados nunca estarán lejos de la acción. Hay muchos hoteles en el popular distrito de West Bay de Doha, que está cerca de todos los estadios. Hay muchas otras opciones, incluidos hoteles cerca de Katara Cultural Village y La Perla de Catar, una isla artificial que ofrece alojamiento, tiendas, restaurantes, deportes acuáticos y muchas otras atracciones. Además, las necesidades de alojamiento se cubrirán también con otras opciones como el alquiler vacacional, cruceros o ‘fan villages’ o poblados para aficionados en el desierto.



¿Para los aficionados europeos y de América hay programados tours o paseos para mostrar una faceta diferente de Catar?

Trabajaremos en una variada oferta de paquetes de distintos precios y duración de la estancia en Catar, para darles a los aficionados la oportunidad de descubrir todas las maravillas de este país. La aerolínea Qatar Airways tiene vuelos que conectan Catar con Suramérica y ofrecerá paquetes atractivos para todos los bolsillos, para asegurarnos de que venir está al alcance de todos y de que todos los aficionados, entre los que esperamos a muchos Colombia y del resto de Latinoamérica, puedan disfrutar del país. Lo otro es que en noviembre y diciembre el clima aquí es perfecto para todo tipo de actividades, desde la playa hasta los parques, un safari por el desierto o alguno de nuestros numerosos museos o restaurantes.



¿Los cataríes en general cómo han tomado el ser sede dentro de dos años de un Mundial de fútbol?

Para nosotros es un honor recibir a miles de aficionados de todo el mundo, interactuando con nosotros y elaborando sus propias opiniones sobre nuestro país. Cuando se trata de la primera Copa del Mundo en el Medio Oriente y el mundo árabe, lo vemos como una oportunidad de oro para presentar nuestra región y mostrar todos sus atributos positivos al resto del mundo. Lo vemos como una oportunidad de cerrar la brecha no solo entre Oriente y Occidente, sino también entre las personas de la región, ayudando a unirlas, dándoles la oportunidad de celebrar sus diferencias en lugar de insistir en ellas. El fútbol tiene el poder de unir y construir puentes de entendimiento entre personas y culturas. Además, ahora más que nunca, dará a las personas esperanza.



¿Cómo manejaron la Champions de Asia, sobre todo por el tema del coronavirus, qué protocolos se siguieron para garantizar la seguridad de todos?

Desde el principio, trabajamos con la Asociación de Fútbol de Catar, la Liga de Estrellas de Catar y la Confederación Asiática de Fútbol para que se tomaran todas las precauciones de seguridad posibles para que el torneo se llevara a cabo de manera segura. Esto incluyó la implementación de una serie de medidas a cada paso del viaje del usuario, desde la llegada al Aeropuerto Internacional de Hamad hasta los hoteles, lugares de entrenamiento y estadios. Los partidos se jugaron en un formato de burbuja a burbuja que aseguró que todos los participantes permanecieran aislados del mundo exterior. Otras medidas incluyeron pruebas de Covid-19, medios de transporte seguros, desinfección de todas las sedes del torneo, incluidas las instalaciones de entrenamiento y para medios, así como la provisión de personal médico en los estadios durante toda la competición.



¿Cómo ha funcionado el sistema de enfriamiento de los estadios?

El desarrollo de la tecnología de climatización en los estadios fue una promesa clave durante la candidatura de Catar para albergar el Mundial 2022. Desde que ganamos la candidatura en 2010 hemos diseñado e implementado, en colaboración con la Universidad de Catar, un sistema de enfriamiento innovador en tres sedes: Estadio Khalifa, Estadio Al Janoub y Estadio Ciudad de la Educación.

La tecnología de climatización se utilizará en siete de los ocho estadios. Solo el Ras Abu Aboud, que será la primera sede completamente desmontable en la historia del Mundial, no contará con esta tecnología.

De acuerdo con nuestra promesa al mundo del fútbol, hemos persistido en el desarrollo de la tecnología de climatización a pesar del hecho de que el Mundial de 2022 se jugará en noviembre y diciembre, cuando la temperatura media es de 18-24° C.