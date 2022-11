Difícil de vestir: Richarlison, el gran pretendiente a la '9' de Brasil para Qatar 2022

Richarlison es el favorito para vestir en Qatar-2022 la camisa que inmortalizaron Ronaldo y Romario, cotizada a la baja luego del pentacampeonato de 2002, pero antes debe sobreponerse a otros enamorados del gol que buscan apropiarse de la '9' de Brasil.



El delantero del Tottenham de Londres es el sólido aspirante a ocupar la posición de centrodelantero en el Mundial, donde la 'Seleção' de Tite, una de las favoritas, se estrenará ante Serbia el 24 de noviembre. Suiza y Camerún completan el Grupo G.



Richarlison, de 25 años, disputó buena parte del clasificatorio sudamericano en la banda, donde también ha jugado en Inglaterra. Se apropió del centro del ataque en la Copa América-2021 y en las últimas jornadas de la eliminatoria, cuando Roberto Firmino se fue desluciendo y la carga goleadora recayó en Neymar.



En la Copa, en la que Argentina venció 1-0 a Brasil en la final en el Maracaná, apenas marcó un gol en siete juegos, pero en el clasificatorio fue el segundo artillero auriverde (6), por detrás de 'Ney' (8).



"En la selección he hecho muchos goles, en cualquier momento puedo anotar. Tengo jugadores de alto nivel a mi lado, la confianza es muy grande", dijo el 'Pombo' (Palomo) el mes pasado al programa "Esporte Espetacular" del canal Globo.



La competencia

Fue titular en tres de los últimos cuatro partidos amistosos del 'scratch' previos a Catar, marcando cuatro goles en las victorias contra Corea del Sur, Ghana y Túnez.



A mediados de octubre se lesionó en la pantorrilla izquierda durante un juego de la Liga Premier, aunque la dolencia no puso en riesgo su convocatoria, revelada este lunes por Tite.



Forma dupla de ataque con Neymar, quien suele jugar por la izquierda o centralizado aunque algunos metros abajo, y es respaldado por Lucas Paquetá y algún extremo veloz como Antony, Vinicius Jr o Raphinha.



Pese a su eficacia y los halagos de Tite, el entrenador ha probado otro esquema táctico sin él, quizás en caso de sequía de los aspirantes al puesto: 'Ney' en el centro de la ofensiva, con Paquetá en el lugar que el '10' ocupa cuando hay un '9' y dos extremos.



"Hemos perdido un poco la referencia de nueve como centrodelantero. El más cercano es Richarlison, pero él también sale bastante del área", dijo a la AFP el excentrodelantero Careca, mundialista con Brasil en México-1986, donde anotó cinco goles, e Italia-1990.



Para Careca, Pedro, campeón y goleador de la Copa Libertadores (12 tantos) con Flamengo, es el más cercano a un '9' clásico del ramillete de candidatos.



"Pedro puede ser una pieza importante porque es un nueve a la antigua: tiene buena movilidad, está en muy buen momento con el club, es alto, cabecea bien, va bien en el uno-dos. Creo que puede marcar la diferencia", explica.



El ariete del 'Fla' y Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli, figuras del Arsenal de Inglaterra, serán sus contendientes.



"Gabigol", autor del tanto del título rojinegro en la Libertadores; Firmino, en alza en el Liverpool, y Matheus Cunha, sin goles esta temporada en el Atlético de Madrid, se quedaron por fuera, según la lista definitiva de convocados.



'9' alicaídos

"El Mundial es otra cosa. Muchas veces se empieza con un equipo y se termina con otro. Tite tiene el mejor problema, que es tener muchos buenos jugadores", dijo Ronaldo Nazário en octubre en una rueda de prensa en Sao Paulo.



El Fenómeno fue justamente el último gran '9' de la 'Canarinha' en una Copa del Mundo, en la de Corea del Sur y Japón 2002, donde los brasileños ganaron su último título mundial con él como goleador (anotó ocho de los 18 tantos de Brasil).



A partir de entonces, los centrodelanteros de los pentacampeones tuvieron actuaciones por debajo de la imagen cimentada por Ronaldo y Romario, considerado el mejor jugador en el tetracampeonato de Estados Unidos-1994 donde cantó cinco dianas.



El ex Real Madrid marcó tres en cinco juegos de Alemania-2006, los mismos festejados por Luis Fabiano en cinco partidos de Sudáfrica-2010.



En Brasil-2014, el de la inolvidable paliza 7-1 propinada por Alemania en semis, y Rusia-2018, la cuota goleadora recayó en un camisa '10', Neymar, con seis tantos entre ambos torneos.



En esos dos mundiales, entre los cuatro centroatacantes que jugaron -Fred, Jo, Firmino y Gabriel Jesus- marcaron solamente dos goles.



"Hoy tenemos una baraja muy fuerte de jugadores que pueden resolver el juego. El punto fuerte de la selección de Tite es la unión que tienen dentro del campo, ellos saben que no dependen únicamente de un jugador para ganar el Mundial, y eso va a ayudar bastante", dijo a la AFP Cafu, bicampeón del mundo en 1994 y 2002.