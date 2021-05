¿Diferencias con Florentino? Zidane explica las razones de su marcha del Real Madrid

Francisco Henao

Diferencias con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habrían llevado a Zinedine Zidane presentar su carta de renuncia como técnico del cuadro blanco.



Así se desprende de una carta que el timonel francés envió a través del diario AS de España a todo el madridismo, en la que señala que le "hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiese sido un poquito diferente".



“Conozco el fútbol y conozco la exigencia de un club como el Madrid. Sé que cuando no ganas te tienes que ir”, aseguró Zidane.



En la carta, sin embargo, Zizou agradece al presidente y al Real Madrid por los 20 años que pasó en la institución.



"Pasar 20 años en el Madrid ha sido la cosa más bella que me haya pasado en la vida y se lo debo a Florentino Pérez", dijo.