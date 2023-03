Diego Simeone batió nuevo récord como técnico del Atlético de Madrid

Con 613 partidos, el técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se convirtió este sábado ante el Sevilla, en la 24ª jornada de la Liga española, en el entrenador que ha dirigido más partidos a un mismo club en la historia del fútbol español, teniendo en cuenta todas las competiciones.



Supera así los 612 de otra leyenda del Atlético, Luis Aragonés, que acumuló los suyos en cuatro etapas (1974-1980, 1982-1987, 1991-1993 y 2001-2003).



El tercero en el podio en este ranking es el exentrenador del Real Madrid Miguel Muñoz (605 partidos entre 1959 y 1974).



El viernes, Simeone se había dirigido a Aragonés en una carta abierta publicada en las redes sociales: "Querido y eterno Luis, usted sabe que no soy mucho de estas cosas, de mostrar en público sensaciones de este tipo, pero hoy quiero hacerlo. Quiero hacerlo para decirle que empiezo esta carta casi con lágrimas en los ojos y un sentimiento enorme de emoción, pero sobre todo de respeto".



"Me cuesta mucho creer que mañana (sábado) superaré el número de partidos, 612, que hoy compartimos dirigiendo a nuestro querido Atleti. Es un día que, seguro, nunca olvidaré", continuó, en alusión al partido ante el Sevilla.



"Lo pienso y suena irreal, pero le digo con orgullo que me siento un gran privilegiado de poder seguir recorriendo su camino, nuestro camino", añadió el técnico argentino de 52 años.



Luis Aragonés falleció en 2014 a los 75 años.



Antes del Atlético-Sevilla del sábado, a Simeone le entregaron una camiseta con el número 613, en medio de una ovación del público del estadio Metropolitano.



Diego Simeone es entrenador del Atlético de Madrid, club en el que fue jugador, desde el 23 de diciembre de 2011. Tiene contrato hasta 2024.