Día clave de Champions: Se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final rumbo a París 2022

Derrotado y casi humillado en Villarreal (1-0), actualmente lejos de su mejor nivel, el Bayern Múnich deberá emplearse a fondo este martes en casa (2:00 p.m.), en el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones, para evitar la cruel desilusión de una eliminación contra un rival asequible a priori.



En la ida, los alemanes pudieron haber encajado tres o cuatro goles, debido a la superioridad y el número de ocasiones falladas por los hombres de Unai Emery. “El resultado en contra pudo haber sido más amplio”, reconoció Thomas Müller tras el partido.



Este lunes que pasó, la revista alemana de fútbol Kicker, en un análisis detallado de los defectos actuales del ‘Rekordmeister’, lanzó un aviso solemne: “El sueño de la Orejona puede desvanecerse en cuartos de final”.



Contra el ‘Submarino Amarillo’, actual séptimo clasificado de LaLiga española, el potente campeón de Alemania tiene el potencial para clasificarse. Pero para ello deberá reencontrar su poder ofensivo y su equilibrio ataque/defensa, misteriosamente desaparecido estas últimas semanas.



“Lo que no debe pasar es que le demos tiempo al Villarreal para que ponga su calidad en el campo. Tenemos que jugar un poco más ‘sucio’. Pero no deberíamos hablar tanto de ello, sino que tenemos que hacerlo”, declaró el técnico Julian Nagelsmann este lunes.



El sábado, en casa contra el Augsburgo en Bundesliga, el equipo decepcionó de nuevo y tuvo que esperar a un penal anotado por Robert Lewandowski en el minuto 82 para ganar a un rival que lucha por la permanencia.



“Nos ha faltado velocidad, no tuvimos el ritmo necesario”, reconoció Nagelsmann. A falta de explicaciones, el joven técnico ha tratado de convencer por otras vías: “Los jugadores tienen que ser conscientes de que todos tenemos responsabilidad y queremos pasar de ronda juntos (...) Hay mucho en juego, hay que invertir mucho”.



Chelsea busca el milagro

Entre tanto, El Real Madrid aborda como favorito su partido de vuelta de cuartos de final este martes (2:00 p.m.) frente al Chelsea, tras su victoria por 3-1 en Londres.



En el Santiago Bernabéu, los ingleses, actuales campeones, se verán privados de su delantero belga Romelu Lukaku, lesionado en un talón.

Pese a todo, el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, cree en una espectacular remontada, ya que “el fútbol está siempre lleno de sorpresas”.



La semana pasada, un triplete de Karim Benzema, el segundo seguido del francés en la competición tras el partido de vuelta de octavos de final contra el París Saint-Germain, dio la victoria al equipo español en Stamford Bridge (3-1).



Con la supresión de la regla de la ventaja de los goles marcados en campo contrario en caso de empate en la eliminatoria, un triunfo de 2-0 de los ‘Blues’ les permitiría forzar la prolongación frente al Real Madrid, sólido líder de LaLiga.