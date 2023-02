Desde Freddy Rincón hasta Gustavo Cuéllar: los colombianos en finales del Mundial de Clubes

Freddy Rincón fue el primer colombiano en jugar la final del Mundial de Clubes, saga que continuará este sábado Gustavo Cuéllar cuando con su equipo, el Al Hilal de Arabia Saudita, se enfrente en Marruecos con el Real Madrid.



Rincón jugó esa primera final y tocó el cielo con su fútbol.

En la primera edición de este certamen, jugada en el 2000, el fallecido volante colombiano jugó la final el 14 de enero de ese año, siendo capitán del Corinthians de Brasil, y la ganó desde la tanda de penales al vencer su equipo 4-3 al también brasileño Vasco da Gama.



Después de Rincón, otros colombianos tuvieron la fortuna de disputar el Mundial de Clubes, y de ganarlo.



Después del 'Coloso' de Buenaventura, el turno fue para el bogotano Fabián Vargas, quien lo jugó con dos equipos diferentes: Internacional de Brasil y Boca Juniors de Argentina.



En 2006 Vargas conquistó el título con el equipo brasileño, venciendo en la final nada menos que al Barcelona, que en su nómina tenía a Ronaldinho como gran estrella.



En el 2007 el bogotano repitió en el torneo, pero no con el mismo final feliz, esta vez con Boca Juniors.



El cuadro argentino se encontró en la final con el Milán de Italia, pero Vargas no fue de la partida por haber sido expulsado en semifinales.



Boca cayó 4-2 con el equipo italiano en ese 2007.



Más colombianos

En el 2010 el jugador que por Colombia estuvo en el Mundial de Clubes fue el zaguero paisa Iván Ramiro Córdoba, con el Inter de italia.



El defensa lo ganó en el 2010 al vencer su equipo a un inesperado finalista como lo fue el Mazembe de República del Congo.



Córdoba fue titular y ese resultó ser uno de los grandes títulos que logró en su larga carrera con el Inter.



Al año siguiente llegó al Mundial de Clubes el chocoano Wason Rentería, con el Santos de Brasil, pero suplente del equipo que tenía a Neymar y que en ese 2011 perdió en la final con el Barcelona.



Otro colombiano que jugó este torneo, de paso el que más lo ha ganado, es James Rodríguez, quien en dos ocasiones levantó el trofeo de campeón con el Real Madrid.



En el 2014, el año en que llegó al equipo español después de un gran Mundial con la Selección Colombia, James fue titular en el duelo final ante San Lorenzo de Argentina.



En el equipo gaucho estaba el vallecaucano Mario Yepes, pero al final la victoria fue para el Real Madrid.



Luego, en el 2016 James no fue de la partida en la final que el cuadro español le ganó al Kashima Antlers de Japón. Este equipo había eliminado en semifinales al Atlético Nacional, conjunto que tuvo una gran base de jugadores colombianos.



Más protagonistas

En el 2015 se le dio la oportunidad a Éder Álvarez Balanta, quien defendía los colores de River Plate.



Pero el equipo argentino perdió en la final ante un Barcelona que tuvo en Lionel Messi a su máxima figura.



Otro colombiano en una final fue el cartagenero Orlando Berrío, con el Flamengo de Brasil.



Fue en el 2019, pero la gloria en esa disputa por el título de la llevó el Liverpool inglés, que definió el partido en la prórroga.



La edición del 2020, por la pandemia, se disputó en febrero de 2021. Allí estivieron tres cafeteros: Luis Quiñones, Julián Quiñones y Francisco Meza con Tigres de México, que cayó ante el Bayern Múnich.



La edición del 2021 tuvo a Eduard Atuesta con el Palmeiras, que cayó a manos del Chelsea.