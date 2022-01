Desde Argentina confirman que Lionel Messi no será convocado para las Eliminatorias

Lionel Messi no la pasa bien en este comienzo del 2022. El delantero argentino no ha podido jugar en este año después de haberse contagiado con Covid-19.



El último partido que disputó Messi fue el 22 de diciembre de 2021, antes de la para de fin de año. Después, no pudo regresar a tiempo al PSG porque había arrojado positivo para Covid y tuvo que esperar.



Casi dos semanas después de haber superado la enfermedad, todavía las secuelas le están cobrando factura y no ha podido trabajar a la par de sus compañeros, estando muy cerca de cumplir el mes sin poder jugar.



Por esta razón, el seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, habría tomado la decisión de no convocar al astro del fútbol, prefiriendo que descanse y se recupere de la mejor manera para lo que se viene en este 2022.



Cabe recordar que la Selección Argentina enfrentará a Chile como visitante y a Colombia en casa, por la doble fecha de Eliminatorias al Mundial Catar 2022, campeonato a la que ya se encuentra clasificada la albiceleste.



En las próximas horas el entrenador Lionel Scaloni dará a conocer la lista de los convocados para la primera fecha Fifa de este año.