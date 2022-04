Deportivo Cali confirmó la lista de convocados para enfrentar a Always Ready por la Libertadores

Deportivo Cali dio a conocer este miércoles el grupo de convocados para enfrentar al Always Ready de Bolivia por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2022.



El encuentro se jugará este jueves a las 9:00 p.m. (hora colombia) en la ciudad de la Paz. Los 'Azucareros' son segundos en el grupo E con 3 puntos (una victoria ante Boca Juniors y una derrota ante Corinthians).



Los bolivianos vienen de caer en Buenos Aires ante los 'xeneises'. En la primera fecha Always Ready derrotó a los paulitas 2-0.



Para este encuentro, Deportivo Cali cuenta como novedades la no presencia de Jorge Marsiglia y el argentino Vuletich.

📋 El grupo de convocados que enfrentarán a Always Ready por la fecha 3 de la Copa Conmebol @Libertadores. 🏆#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/ME94KH7ufi — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deportivo Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) April 27, 2022