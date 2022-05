Deportes Tolima, a octavos de la Copa Libertadores al ganar en su visita al Atlético Mineiro

El Deportes Tolima se clasificó este miércoles a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 al ganar 2-1 en Belo Horizonte al Atlético Mineiro, ya clasificado, en la última jornada del Grupo D.



El cuadro pijao se adelantó en el marcador con un gol de Michael Rangel en el minuto 55, aunque Sasha, en el 87, puso el empate para los locales. En el descuento, Jeison Lucumí culminó una contra para darle la victoria a los colombianos.



Pese a la derrota, el Atlético Mineiro logró finalizar como primero de grupo, igualado a 11 puntos con el Tolima aunque con un mejor saldo de goles (4, por 1 del Tolima).

- Dominio estéril -

El Mineiro tuvo el control del balón, pero se estrelló contra un defensivo Tolima al que le valía el empate pero que no renunció a las contras para intentar sorprender.



Sin encontrar espacios para superar la defensa colombiana, el 'Galo' lo intentó con tímidos disparos desde fuera del área que no inquietaron al veterano arquero Alexander Domínguez.



La mejor ocasión para los locales no llegó hasta el minuto 40, cuando Rubens, una de las sorpresas en la alineación del Mineiro, cabeceó al larguero un centro desde la derecha de Guga.



El Mineiro salió con más garra en la segunda mitad, aunque se vio sorprendido en una jugada atacante del Tolima, cuando Andrés Ibargüen centró desde la derecha y Rangel, llegando en carrera, remató de cabeza al fondo de la red.



Con el resultado a favor y la clasificación en el bolsillo, el Tolima se cerró atrás, ante un Mineiro que lo intentó de todas formas pero se estrelló en la gran actuación de Domínguez bajo palos.



En el minuto 87, Hulk lanzó un trallazo desde fuera del área que el portero visitante mandó a córner. En el lanzamiento de esquina, el balón, tras un rechace, le cayó a Sasha, que había entrado unos minutos antes, y el delantero lo mandó al fondo de la red.



Los locales se lanzaron a por el gol de la victoria en los últimos minutos, aunque los colombianos volvieron a sorprender.



En el descuento, Lucumí recogió un balón en su campo, se fue en carrera, combinó con Anderson Plata y definió a la perfección ante la salida de Everson, dando la victoria a su equipo.



Con la derrota, el Mineiro puso fin a su racha de 18 partidos invictos en la Libertadores, récord en la historia del torneo, e hizo estéril la victoria 3-0 del Independiente del Valle ecuatoriano contra el América Mineiro brasileño.



Los ecuatorianos finalizaron terceros de grupo y disputarán los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el América Mineiro quedó eliminado.