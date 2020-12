Alejandro Cabra Hernandez

Cada vez es más común encontrar historias de futbolistas jóvenes colombianos o de raíces cafeteras que comienzan a destacarse en el balompié internacional y que sueñan con vestir los colores de la Tricolor nacional.



Ese es el caso del arquero Alexei Rojas Fedorushchenko, guardameta de 15 años que juega para el Arsenal de Inglaterra y por estos días trabaja con la Selección Colombia Sub-17 que orienta el técnico Héctor Cárdenas.

El juvenil cancerbero es hijo de padre colombiano (Fernando) y madre rusa (Yulia). Su triple nacionalidad lo ha puesto en el foco de los seleccionados nacionales de esos tres países, pero el deseo de Alexei es ponerse el buso del cuadro cafetero.



“Desde muy pequeño me ha gustado el fútbol. Recuerdo que salía con mi hermano Romeo a jugar en un parque cercano en el norte de Londres, donde vivíamos, y desde allí se dio la pasión por este deporte”, comentó Alexei.



Arrancó en un equipo pequeño de una localidad de la capital inglesa. A esa edad (4 años) no pasaba por su cabeza ser arquero, incluso menciona que los entrenadores lo ponían a jugar en varias posiciones del campo para que los chicos mostraran sus condiciones.



“Cuando me colocaban a atajar era algo que me gustaba muchísimo. Estar en el arco era algo que me hacía feliz”, agregó Rojas Fedorushchenko.



A los 11 años fue escogido para el equipo del distrito de Londres, una escuadra que reunía a los mejores jóvenes la ciudad y en donde enfrentaban a equipos de otros sitios de Inglaterra.



“En un juego de esos fui visto por un cazatalentos del Chelsea, me invitaron a un centro de desarrollo, estuve con ellos durante tres años, fue una linda etapa, pero no me quedé porque nunca se dio mi paso a la academia del club”, apuntó Alexei.



A sus 13 años y ya con experiencia acumulada por el paso por varios equipos, el guardameta tuvo la posibilidad de irse a probar con la academia del Arsenal. Era una valoración de ocho semanas, pero bastaron solo cuatro para ser ‘fichado’ por los ‘gunners’. “Llevo dos años con Arsenal. Estoy en la categoría Sub-15 del equipo”.



Gracias a sus condiciones y su descendencia ha estado en la órbita de la Selección Inglaterra y de Rusia.



“En verano de 2019 me invitaron a una concentración de la selección inglesa para jugadores de mi edad. Estuve en otras dos oportunidades, pero nunca he tenido competencia oficial con ellos”, explicó Alexei, que confesó haber tenido contactos también con la federación rusa gracias a las raíces que tiene por su madre.



Y es que esa triple presencia de culturas es algo muy marcado en el seno de su hogar. “Con mi papá trato de hablar siempre en español, con mi madre lo hago en ruso y en el colegio es inglés”.



El gran referente en su posición es el checo Petr Cech. “Cuando estuve en el Chelsea pude charlar con él, me dio consejos para mejorar en muchos aspectos técnicos. Luego, cuando llegué al Arsenal, él estaba disputando su última temporada como profesional; el club nos contactó y me regaló una camiseta firmada”, relató el guardameta.

Moderno y con liderazgo

Alexei Rojas se considera como un guardameta moderno, de buen juego con los pies y que puede convertirse en un hombre del campo para ayudar a su equipo.



“La comunicación es una de mis fortalezas; en la cancha siempre estoy dándoles instrucciones a mis compañeros. También, el juego con los pies, que es importante en el fútbol actual. No puedes estar solo en el arco, hay que ayudarle al equipo cuando tiene la pelota”, indicó.



Esas cualidades las quiere plasmar en los trabajos que esta semana adelanta con la escuadra colombiana Sub-17 que se prepara para participar en el Campeonato Suramericano de la categoría, que se desarrollará entre el 31 de marzo y 25 de abril del próximo año en Ecuador.



“Espero realizar bien las cosas en esta oportunidad que me dan en la Selección Colombia. Yo siento una mejor conexión con el país y con la cultura colombiana que con la cultura inglesa o rusa y prefiero el fútbol colombiano porque se juega con más berraquera, más chispa y más corazón”, confesó.



Admira a David Ospina, a quien tuvo la posibilidad de conocer personalmente en Londres, y ha seguido su carrera de cerca, sobre todo atajando para la Selección Colombia.



“Es uno de los mejores porteros del mundo. No comparto las críticas que le han hecho al decir que es muy bajito, ha demostrado por qué ha tenido una gran trayectoria”.



A pesar de su corta edad, Alexei Rojas Fedorushchenko tiene los objetivos claros en su vida.



Aparte de sus responsabilidades escolares en el grado 10, desde ahora ha comenzado su preparación para ser profesional en deporte como entrenador con licencia de la Asociación de Fútbol de Inglaterra.



“Quiero convertirme en uno de los mejores arqueros del mundo y atajar en la selección mayor de Colombia”, concluyó el joven guardameta.



La Selección Colombia Sub-17 trabaja en la capital de la República desde el pasado lunes, con 23 jugadores, y estarán concentrados hasta el próximo 22 de diciembre.



Alexei Rojas es uno de los tres ‘extranjeros’ citados por Cárdenas para este ciclo de labores.



Los otros don son Jhonnier Montaño Barona, de Municipal de Perú y quien es hijo del volante que pasó por América y Selección Colombia.



El otro jugador que proviene del exterior es Mateo Pinilla, del Dynamo FC de los Estados Unidos.