¡De luna de miel! El tremendo elogio de un diario inglés a James Rodríguez por el juego ante Crystal Palace

Francisco Henao

Ni en Colombia le habían llovido últimamente tantas flores a James Rodríguez, después de un partido.



Este sábado, después de otro buen juego del colombiano en el compromiso que el Everton le ganó 2-1 al Crystal Palace, James recibió elogios, pero ninguno como el del influyente diario The Sun de Inglaterra.



"Que haya ganado el Everton se debe en gran parte a otro espectáculo dorado de James Rodríguez , un maestro del fútbol que no se vería fuera de lugar con un bastón en la mano", escribió The Sun en la nota del compromiso de este sábado.



Entre tanto el diario Liverpool Echo en su análisis indiviaul dijo que el partido de James "Vale un 8 por el pase a Coleman en el primer gol. Hizo otro buen pase para enviar a Richarlison en el contraataque y una de sus jugadas que ya es marca registrada, el cambio de frente de derecha a izquierda que seleccionó a Digne para otra acción ofensiva".



James ya suma tres partidos con el Everton y tres victorias que tienen a los Toffees en el primer lugar de la Premier League.