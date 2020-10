¡De leyendas! Maradona se suma a "homenaje universal" en cumpleaños de Pelé

Juan Carlos Pamo

El ídolo deportivo argentino Diego Maradona saludó por su cumpleaños 80 al legendario "Rey Pelé" en un mensaje que divulgó este viernes en sus redes sociales.



"Quiero sumarme a este homenaje universal, muy felices 80 años de vida Rey Pelé!!!", escribió el excapitán argentino campeón del mundo en México-1986 en su cuenta de Facebook.



Ilustró el deseo de cumpleaños con dos fotos de ambos exfutbolistas, en una fundidos en un abrazo y otra con una gran sonrisa en sus rostros.



El 'Pelusa' ratificó así que quedaron atrás las desavenencias que distanciaron a ambos astros del fútbol, que comparten la distinción de la FIFA de ser considerados los mejores jugadores del siglo XX.



Maradona, que el 30 de octubre cumplirá 60 años, debutó en primera división en octubre de 1976 y un año después Pelé se despedía del fútbol. Nunca se cruzaron en las canchas pero fuera de ellas se enfrentaron, se amigaron, compitieron, se reconciliaron.



Se conocieron en 1979 y lo que parecía que sería una buena relación fue tomando un rumbo tortuoso.



Pelé no le perdonaba a Maradona sus adicciones y rebeldías, el argentino despreciaba a Pelé por su vínculo con el establishment del fútbol, a punto que llegó a llamarlo "esclavo de la FIFA" y "muñeco de control remoto" de su cuestionado extitular Joseph Blatter.



El brasileño, de su lado, dijo que el argentino "solo tenía pie izquierdo", que fue "un mal ejemplo" y que "su único gol importante lo hizo con la mano", en alusión al primer tanto a Inglaterra (2-1) en los cuartos de final del Mundial-1986.



Tras años de distanciamiento, tuvieron un reencuentro en 2005, cuando Maradona tuvo a Pelé como primer invitado especial en su exitoso programa televisivo "La Noche del 10".



Antes, el astro brasileño había asistido en 2001 a la despedida del fútbol profesional del argentino en la Bombonera.



Sin embargo, Maradona volvería a lanzar algunas de sus frases ingeniosas contra su histórico rival.



"Se tomó la pastilla equivocada. En vez de tomarse la pastilla de dormir se tomó la de la mañana y ahora está confundido. Le sugiero que la próxima vez se tome bien la medicación y se cambie de médico", declaró el 'Pelusa' luego de que Pelé considerara a Neymar mejor jugador que Lionel Messi.



"No me gustan las comparaciones con Pelé por las tonterías que dice. Él sigue diciendo tonterías cuando se toma la pastilla equivocada", afirmó en 2013. Hasta que en 2016 sellaron la reconciliación.



"Basta de peleas", declaró Maradona cuando coincidieron en París en ocasión de un "partido por la paz" organizado por una marca de relojes.



"Ahora estamos aquí de la mano", respondió Pelé del brazo de Maradona, que lo ayudaba a ingresar en el predio ya que caminaba con bastón. En el acto, se fundieron en un abrazo.