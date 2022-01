¡De la Copa Indígena al Liverpool de Inglaterra!: Luis Díaz el nuevo delantero 'Red Devil' (Perfil) 

Nacido en Barrancas el 13 de enero de 1997, el atacante -de nombre completo Luis Fernando Díaz Marulanda- se dio a conocer en el fútbol de su país cuando participó en la Copa América de Indígenas en 2015.



A raíz de sus actuaciones en el torneo de Chile, en el que Colombia quedó subcampeona y él marcó dos goles, Díaz se vinculó al Barranquilla FC de la segunda división colombiana y, tal era su talento, que el club -que alineaba equipos en las divisiones sub17 y sub20 no aptos para su edad- creó un equipo sub18 completamente nuevo para que él y otros jugaran.



Sin embargo, la graduación de Luis a la mayor de esas categorías de edad fue rápida, y el debut en la absoluta con el Barranquilla llegó en abril de 2016, seguido de un primer gol -también el de la victoria- en esa categoría al mes siguiente.



Su ascenso estaba en marcha y, tras acumular 42 partidos en Barranquilla, el Junior, de la máxima categoría, lo incorporó a su plantilla en 2017.



Fue un cambio muy beneficioso para Díaz, que formó parte del equipo que levantó la Copa Colombia en noviembre de ese año y se consolidó rápidamente como titular.



Luis jugó 38 partidos de liga durante 2018, 28 de ellos como titular, y aportó 13 goles al Junior que se coronó campeón en la segunda fase de la campaña, incluyendo un gol en el partido de ida de la final.



Además, fue una pieza clave en el camino hacia la Copa Sudamericana, en la que anotó tres goles, y que perdió por poco ante el Atlético Paranaense de Brasil en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1 en cada uno de los dos encuentros.



En el verano siguiente, y tras haber sido uno de los pilares del Junior en la consecución del título del Apertura colombiano en la primera mitad del año, Díaz llamó la atención de los clubes europeos, y varios lucharon por hacerse con su fichaje.



El Oporto ganó esa carrera de cara a la campaña 2019-20 y la progresión de Luis volvería a acelerarse durante su estancia en los Dragones de Portugal.



En su temporada de debut con el Oporto jugó 50 partidos en todas las competiciones, marcando 14 goles y adquiriendo su primera experiencia en la Liga de Campeones y la Europa League.



Al final de esa campaña, el delantero ya tenía en sus manos otras dos medallas de campeón, ya que el equipo de Sergio Conceicao ganó la Primeira Liga con cinco puntos de ventaja y luego completó el doblete nacional al conquistar la Copa de Portugal.



Aunque el Oporto no pudo repetir esos éxitos colectivamente en la temporada 2020-21, los números de Díaz se mantuvieron constantes (11 goles en 47 partidos), al tiempo que demostró sus credenciales en la Liga de Campeones, incluyendo un sensacional gol en solitario ante el Manchester City, que alcanzó los cuartos de final.



Y su reputación no ha hecho más que aumentar desde el verano pasado, gracias a una impresionante racha de forma.



Tres años después de su debut con la selección absoluta de Colombia, fue el máximo goleador de la Copa América (empatado a cuatro tantos con un tal Lionel Messi) y fue incluido en el Equipo del Torneo que ayudó a su país a terminar tercero.



Su brillante volea contra Brasil fue posteriormente preseleccionada para el Premio Puskas de la FIFA 2021.



Y ese nivel de rendimiento siguió aumentando en la actual campaña del club, con 14 goles en 18 partidos de liga en los que el Oporto se colocó líder en Portugal sin perder ningún partido, y otros dos en la fase de grupos de la UCL, en la que se enfrentó dos veces a la Roja.



Ahora, el diestro, que ha sido utilizado principalmente en la banda izquierda a lo largo de su carrera, utilizará su velocidad, su habilidad en el regate y su letal disparo a corta y larga distancia en el Liverpool, tras acordar las condiciones personales y pasar el reconocimiento médico este fin de semana.



Díaz deja el Oporto tras haber contribuido con 60 goles (41 goles y 19 asistencias) en 125 partidos a lo largo de dos temporadas y media.



Luis se incorporará al equipo de Jürgen Klopp tras el actual parón internacional, en el que se encuentra en fase de clasificación para el Mundial con Colombia, por lo que los seguidores de los Reds pueden empezar a contar los días para ver en acción al nuevo y emocionante fichaje del club.