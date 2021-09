Danilo Arboleda: de jugar en Deportivo Pasto a enfrentar al Real Madrid por Liga de Campeones

A principios de este año, cuando arribó a Moldavia para vincularse al Sheriff Tiraspol, al central vallecaucano Danilo Arboleda Hurtado no se le pasó por la cabeza que en siete meses estaría viviendo los momentos más dulces de su carrera.



Este martes saltará a la cancha del estadio Santiago Bernabéu para disputar un partido soñado ante el Real Madrid, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.



Danilo, quien reconoce que le costó adaptarse en el once titular del equipo moldavo, espera seguir quedando en la historia de las ‘Abejas’, que debutan en la competición europea. En el estreno dieron la sorpresa al vencer 2-0 al Shakhtar Donetsk, resultado que les permite liderar el grupo D.



El Sheriff adornó su invicto de 17 partidos al golear el pasado sábado 0-7 al Dinamo - Auto Tiraspol por el campeonato de Moldavia.



El zaguero, de 26 años, solo jugó los segundos 45 minutos, ya que el técnico ucraniano, Yuriy Vernydub, decidió darle un poco de descanso para el partido contra el Madrid.



Contento por ese resultado y por su presente futbolístico, ya reposando en su casa, Arboleda avisa que acaba de llegar de la cancha y que está listo para atender la llamada de El País. Con su acelerada voz, confesó que sueña con anotarles a los blancos.



¿Cómo se dio su llegada al Sheriff?

El año que estuve en el Pasto (2020) me fue bien, gracias a Dios; me estaban analizando y se dio esa oportunidad. Había otras opciones, pero yo me incliné más por esta. Un equipo de Paraguay también estaba interesado.



¿Por qué eligió al Sheriff?

Sabía que estaba Frank (Castañeda), ya nos conocíamos desde hace tiempo. Estaba la oportunidad de jugar la Champions desde el repechaje, después logramos avanzar a fase de grupos. Es un sueño. Frank me dijo que el equipo era muy serio, que trata muy bien a los jugadores. Es un equipo muy completo, hay dos canchas para entrenar, dos estadios. Estamos aprovechando al máximo esta linda oportunidad.



¿Fue fácil la adaptación al equipo?

Cuando recién llegué fue complicado por el idioma, aquí se habla ruso. Luego Frank me ayudó a ubicar restaurantes y supermercados. Con el tiempo me supe desenvolver.



¿Le ha pasado algo raro con el idioma?

Solo sé decir buenos días en ruso: Dobroye utro. Un día mi mujer me mandó por una leche al supermercado, escogí el tarro y cuando llegué a la casa era kumis (risas). Es difícil diferenciar por la variedad de leches y los nombres de las marcas están en ruso. Equivocándome he aprendido. Ahora uso siempre el traductor.

¿Se ganó rápido el puesto en la defensa del Sheriff?

No, mirá que fue complicado, cuando empecé el semestre tuve que esperar mucho, hasta que tomé la titular y hasta ahora la he podido mantener.



¿Cómo ha sido el ambiente de los hinchas con ese primer triunfo histórico en Champions?

Cambió mucho todo, nos dieron nuevos uniformes de presentación, la gente lo trata a uno con mucho cariño, el apoyo de la hinchada se siente mucho. Todo es muy bonito.



¿Qué sensaciones tiene del partido contra el Real Madrid?

Estamos tranquilos, vamos a llegar con una victoria. Lo más importante es dar lo mejor de nosotros y darnos a conocer en esta oportunidad que es única para nosotros.



¿Se le ha pasado por la mente marcar en el Bernabéu?

Podría ser un cabezazo al último minuto. Sería maravilloso. No sabría ni cómo celebrar (risas). Es un sueño hacerle gol al Real Madrid, ojalá se me dé la oportunidad, si no es a mí, a otro compañero para que salgamos victoriosos.



¿Cómo visualiza el duelo con Benzema?

Va a ser complicado, hay que estar muy concentrado. Uno no se puede dejar llevar de él porque te lleva hasta la tribuna, le abre espacios a los compañeros y así se quiebran las defensas.



¿Cree que con el nivel que ha mostrado en el Sheriff puede ser tenido en cuenta para la Selección Colombia?

Ese siempre ha sido mi sueño. Lo que tengo que hacer en seguir trabajando que Dios me va a regalar esa linda oportunidad.



¿Le quedó una espina por no haberse consolidado en América?

Sí, creo que por la inmadurez no se me dieron las cosas. Sentí el cambio de saltar a un equipo grande como era Patriotas a pasar al América, fue todo muy diferente. Era muy joven.