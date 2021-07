Dani Alves, Asensio, Ochoa y Gignac, 'refuerzos' de lujo para el fútbol de Tokio 2020

Juan Carlos Pamo

El lateral brasileño Dani Alves, el delantero español Marco Asensio, el portero mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa y el atacante francés André Pierre Gignac son algunas de las estrellas más destacadas que sumarán valor agregado a sus selecciones en el torneo olímpico masculino de fútbol de Tokio-2020, que se disputa del 22 de julio al 7 de agosto en Japón.



Refuerzos de lujo que se han permitido algunas de las 16 selecciones que pelearán por el oro olímpico que defiende Brasil, campeón con Neymar en sus Juegos de 2016, dado que el reglamento permite inscribir a 3 futbolistas mayores de 24 años en esta edición.



En las listas oficiales que se dieron a conocer el 7 de julio, entre los 288 jugadores hay nombres que destacan por su trayectoria y títulos, como es justamente el caso de Dani Alves, el futbolista de 38 años con más títulos ganados en la historia del fútbol (43) , pero que sueña con obtener una corona olímpica que no tiene en sus enormes vitrinas.



"Siempre he soñado con participar en los Juegos Olímpicos, por lo que fue un momento de alegría tremenda cuando me convocaron. Los Juegos Olímpicos son mágicos, te emocionas al pensar en ellos" , dijo el actual jugador del Sao Paulo al sitio de la FIFA.



"Es un gran ejemplo para esta generación de jugadores que tenemos", afirmó por su parte el seleccionador de la Canarinha, André Jardine, quien además convocó como 'refuerzos' al portero del Atlético Paranaense Santos, de 31 años, y al defensor del Sevilla Diego Carlos, de 28 años.



Brasil arrancará el certamen encuadrado en el grupo D y debutará ante Alemania, vigente subcampeón olímpico, que contará con los volantes internacionales absolutos Nadiem Amiri (24 años, Bayer Leverkusen) y Maximilian Arnold (27 años, Wolfsburgo), así como el atacante Max Kruse, de 33 años, también con pasado por la Mannschaft absoluta en la era Joachim Low.



En ese grupo D, uno de los más duros en los papeles, Costa de Marfil pugnará por uno de los dos boletos que dan el pasaporte a los cuartos de final con 'refuerzos' de renombre: Éric Bailly (27 años), defensa del Manchester United, Franck Kessié (24 años), centrocampista del AC Milan y Max Gradel (33 años), punta del Sivasspor turco.



México, campeón olímpico en Londres-2012, se ilusiona con la presencia del estelar portero del América Guillermo Ochoa, de 35 años, cuatro veces mundialista con el Tri, quien en su debut chocará con un viejo conocido de la Liga MX, el delantero francés del Tigres André Pierre Gignac, también de 35 años, acompañado a su lado por el campeón mundial en Rusia-2018 Florian Thauvin, de 28 años.



Henry Martín (28 años) y el defensa Luis Romo (26 años) completan el cupo de "veteranos" del Tri en Tokio-2020.



Argentina, dos veces campeón olímpico en busca de la tercera medalla dorada que lo iguale a Hungría, máximo ganador de títulos olímpicos del fútbol masculino, contará apenas con un solo mayor, el portero del Cádiz español Jeremías Ledesma, ya que el delantero del Bayer Leverkusen Lucas Alario se pierde el certamen por lesión.



Eso podría ser una ventaja para uno de sus rivales del grupo C, España, que llega a Japón con el apoyo del estelar delantero madridista Marco Asensio, de 25 años. A su lado aparece su compañero merengue Dani Ceballos (25 años) y el volante de la Real Sociedad Mikel Merino (25 años).



Por su localía, Japón espera ser uno de los grandes animadores del torneo que arranca un día antes de la ceremonia inaugural de Tokio-2020. El experimentado defensor de la Sampdoria italiana Maya Yoshida (32 años), capitán de los Samuráis, llevará la bandera de la ilusión, junto con los mundialistas en Rusia Hiroki Sakai (31 años) y Wataru Endo (28 años).



En el grupo B, Honduras tiene chances de avanzar a cuartos y parte de esas posibilidades dependerán del plus que aporten Brayan Velásquez Moya (27 años), delantero del Desportivo Primeiro de Agosto angoleño y el punta Jorge Renan Benguche (25 años), atacante del Boavista portugués.



Sus rivales serán Nueva Zelanda, reforzado por el gigante delantero Christopher Grant Wood (29 años), del Brunley inglés, Corea del Sur, que contará principalmente con el punta del Burdeos francés Uijo Hwang (28 años) , y Rumania, quien llamó al defensa Florín Stefan (25 años).