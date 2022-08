Cuota cafetera: Los colombianos que harán parte de la nueva edición de la Champions League

Tres de los nueve colombianos que estarán en la próxima edición de la Liga de Campeones quedaron sembrados en el Grupo D, mientras que otro se verá las caras con Lionel Messi en una misma llave, luego del sorteo realizado ayer en Estambul, Turquía.



El Real Madrid, vigente campeón, se medirá en la fase de grupos con rivales ‘a priori’ inferiores como el Leipzig alemán, el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Celtic escocés.



Peor suerte corrió el FC Barcelona, que se enfrentará a Bayern de Múnich, Inter de Milán y Viktoria Pilsen, del colombiano John Mosquera, en el Grupo C, mientras que el Sevilla lo hará ante Manchester City, Borussia Dortmund y Copenhague en el G.



El Atlético de Madrid tendrá en el Oporto, del colombiano Mateus Uribe, y en el Bayer Leverkusen alemán a sus principales rivales por el pase a octavos, con el Brujas belga, donde está el cafetero Éder Álvarez Balanta, completando el Grupo.



El primer suspenso de la edición 2022-2023, que comenzará el 6 de septiembre, quedó pues desvelado.



Antes de soñar con una final europea, prevista el 10 de junio de 2023 en el estadio Atatürk de Estambul, los aspirantes al título deberán quedar entre los dos primeros de sus grupos si quieren clasificarse a las rondas eliminatorias.



Algo que no parece imposible para el club con más ‘Orejonas’ en sus vitrinas, el Real Madrid, que tendrá en el Leipzig alemán a su principal rival.



Duelo Lewandowski-Bayern

Su gran rival doméstico, el FC Barcelona, protagonizará uno de los choques más complicados —pero también con mayor morbo este año— ante el Bayern de Múnich, antiguo equipo de su nuevo delantero Robert Lewandowski.



El polaco había sido el verdugo del Barça con los colores del Bayern en las tres últimas ocasiones en que ambos gigantes se vieron las caras, como en la humillación (8-2) en los cuartos de final de la edición 2020, en la ‘Final 8’ de Lisboa.



Después de ocho años en el Bayern, ‘Lewy’ tendrá la ocasión de ofrecer al Barça una nueva revancha ante el Bayern, que la temporada pasada derrotó dos veces a los catalanes en la fase de grupos, 3-0 en ambos partidos, con un doblete del polaco en el Camp Nou.



Por su parte, el Inter de Milán de Romelu Lukaku tratará de ser algo más que un convidado de piedra en este grupo, que dejará seguro a un ‘grande’ fuera de los octavos.



Otro de los grandes aspirantes al título, el París SG, quedó encuadrado en el Grupo H junto a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado, el Benfica de Mateus Uribe y el Maccabi Haïfa. Y AC Milan y Chelsea protagonizarán un interesante duelo en el E, que completan Salzburgo y Dinamo Zagreb.



El vigente subcampeón Liverpool, de Luis Díaz, quedó en el Grupo A junto a Ajax, Nápoles y Glasgow Rangers, donde juega Alfredo Morelos.

Y aunque compuesto por escuadras con una posición secundaria en el firmamento de estrellas europeas, el Grupo D, con el vigente campeón de la Europa League, el Eintracht Fráncfort de Rafael Santos Borré, el Tottenham de Dávinson Sánchez, el Sporting de Portugal y el Marsella de Luis Javier Suárez se presenta muy igualado y con todas las opciones abiertas.



En el grupo del Sevilla, además del regreso de Pep Guardiola a España, se verá otro duelo de ex, cuando el delantero ‘Citizen’ Erling Haaland se enfrente a su antiguo equipo, el Borussia Dortmund.