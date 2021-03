¿Cuándo se pitará mano en el fútbol? La Ifab definió este viernes cambios en la regla

Alejandro Cabra Hernandez

Una mano involuntaria que provoque una ocasión de gol a un compañero no será sancionada, decidió este viernes la International Board (Ifab), órgano garante de las reglas del fútbol, que pidió a los árbitros interpretar cada acción.



Esta precisión debe ser añadida a partir de julio a la regla 12 de las normas del juego, modificada en 2019 y centro de innumerables polémicas debido a penales acordados por manos no intencionadas.



La UEFA había incluso reclamado a la FIFA en noviembre modificar su regla de las faltas por mano en el área, lamentando "numerosas decisiones injustas que provocaron una frustración y una incomodidad creciente en la comunidad del fútbol".



Reunida en asamblea general por videoconferencia, la Ifab modificó su texto solo de manera marginal, en el caso de que una mano accidental "conduzca a un gol inscrito por un compañero o una ocasión de gol".



Este caso se presentó por ejemplo el jueves por la noche en la Premier League, cuando el Fulham sufrió la anulación de un gol contra el Tottenham porque un jugador de este último había despejado el balón hacia la mano de Mario Lemina antes de que Josh Maja marcara.



La Ifab además "esclareció" sus directivas sobre las faltas por mano, reconociendo que "la interpretación de los incidentes ligados a las manos no es siempre coherente debido a una aplicación incorrecta de la regla".



"Todo contacto con la mano o el brazo de un jugador con el balón no constituye una falta", señaló la Ifab, invitando a los árbitros a "usar su juicio" antes que pitar sistemáticamente.



Deberán apreciar si un jugador "ha aumentado la superficie de su cuerpo" de una manera "no justificada por el movimiento del cuerpo en una situación específica", un criterio que parece complejo.



Entre los otros temas tratados, los guardianes del juego continuarán "vigilando" el impacto del covid-19 en el fútbol, lo que provocó que autorizaran hasta cinco cambios por partido -hasta finales de 2021 para competiciones de clubes, 31 de julio de 2022 para los partidos internacionales-.



Finalmente la Ifab ha hecho balance sobre las conmociones cerebrales, con la introducción de un cambio permanente suplementario en caso de sospecha de un golpe que pueda dañar el cerebro.



"Los ensayos, que deben continuar hasta agosto de 2022, están ya en competiciones nacionales e internacionales alrededor del mundo", señaló la Ifab.



La FIFA tiene cuatro votos de ocho en las decisiones de la Ifab, los cuatro otros son propiedad histórica de las federaciones inglesa, escocesa, galesa e irlandesa.