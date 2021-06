Cristiano Ronaldo alcanzó al iraní Ali Daei como máximo goleador de selecciones en el mundo

Ricardo Micolta Angulo

Cinco goles en tres partidos, Portugal clasificada para octavos de final de la Eurocopa y Cristiano Ronaldo sumando récords, el último de ellos el que le iguala al iraní Ali Daei como máximo goleador en partidos internacionales (109) tras los dos tantos anotados este miércoles frente a Francia.



Desde que debutó con la camiseta lusa en 2003, Ronaldo encadena los partidos con la Seleçao (178 con el de este miércoles), con resultados más o menos satisfactorios en los grandes torneos internacionales pero siempre dejando su huella en forma de goles hasta igualar la marca que estableció la estrella iraní a comienzos de los años 2000 y que durante muchos años pareció inalcanzable,



El momento histórico Ronaldo lo pudo celebrar con los 60.000 espectadores que llenaban el Puskas Arena de Budapest, el único que se llena en esta Eurocopa al ser Hungría el único país que no impone restricciones por la pandemia.



La estrella portuguesa (36 años), que nunca había marcado contra Francia en los seis encuentros anteriores entre ambas potencias, anotó por partida doble, ambas desde los once metros, el primero para abrir el marcador y el segundo para dar a su selección el punto que necesitaba para pasar a octavos.



En esta edición del torneo continental, el delantero de la Juventus lidera la clasificación de los goleadores con 5 dianas, después del doblete contra Hungría en el partido inaugural (3-0), el que marcó en la derrota contra Alemania (4-2) y los dos del miércoles frente a los 'Bleus'.

Por delante de Platini

"Felicidades a Cristiano, que ahora está a un gol de romper el récord de goles marcados en el fútbol internacional masculino. Me honra que este hito pertenezca a Ronaldo, un gran campeón del fútbol y un humanista que inspira a muchas personas en el mundo", reaccionó Ali Daei en su cuenta de Instagram, en un mensaje que acabó con la expresión en español "¡Vamos!".



En 2018, el iraní, que marcó sus 109 goles en 149 partidos entre 1993 y 2006, ya se había mostrado encantado de que su récord pudiera ser batido por el delantero portugués "uno de los tres mejores futbolistas de la historia" (junto a los argentinos Lionel Messi y Diego Maradona).



No obstante, los méritos de uno y otro no se pueden comparar. Daei logró su récord marcando, por ejemplo, cinco tantos a Sri Lanka (7-0) en 1996 o cuatro partidos firmando cuatro goles, una de los cuales fue ante Guam en uno de los partidos más prolíficos en la historia de las clasificaciones para un Mundial: ¡17-0 en 2000!



Ronaldo, por su parte, los ha marcado en su gran mayoría frente a rivales europeos, sumando ya 14 goles en fases finales de Eurocopas, siendo el máximo goleador histórico del torneo continental de selecciones, dejando ya atrás los 9 del mito francés Michel Platini.



Pero la carrera de Ronaldo está marcada, en los últimos años, por los sucesivos récords, tanto a nivel individual como con sus clubes y selección, en competencia con su alter ego, el argentino Lionel Messi.