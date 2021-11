"Creo que nos ha faltado suerte": Davinson Sánchez habló sobre la situación de la 'Tricolor' 

Luego de la derrota frente a Brasil, Colombia viajó inmediato a Barranquilla y la Selección ya ha cumplido con dos jornadas de entrenamiento. La 'tricolor' ya piensa su importante compromiso contra Paraguay.



"En casa y con nuestra gente vamos a poner todo de nosotros. Queremos marcar goles y darle ese resultado que Colombia y la Selección necesitan", afirmó Davinson Sánchez



"Somos conscientes que en casa estamos en deuda, porque no hemos sacado los puntos suficientes. Es nuestra realidad. En estos partidos que nos quedan vamos a salir a ganar todo", confesó el central caucano respecto al partido con Paraguay.



El delantero Cristian Arango está en su primera convocatoria con la Selección: "Fue complicada mi llegada a Brasil, ahora estoy enfocado en trabajar, en aprender y en disfrutar de este momento. Siempre tengo la ilusión de jugar, siempre y cuando sea lo mejor para el equipo".



Frente a Paraguay la última vez que se enfrentaron en Barranquilla, los cafeteros cayeron de local 2-1.



"El objetivo es el próximo partido y queremos salir con nuestro fútbol a generar. Ahora tenemos de nuevo a James que es un gran jugador y un gran generador de juego", dijo Cristian Arango



Además, el delantero de la MLS analizó la situación de la falta de gol que ha tenido la Selección que no ha marcado los últimos cuatro partidos,



"Es normal que un delantero al no marcar se sienta mal. Lo importante es que hemos generado opciones de gol. Estamos trabajando para poder contrarrestar las falencias que hemos tenido".