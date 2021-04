¡Crece el debate! ¿Hay condiciones para hacer la Copa América en Colombia?

Francisco Henao

A menos de dos meses para el inicio de la Copa América 2021, certamen que en un principio organizarán Colombia y Argentina, las dudas en torno a su realización están más por el sur del continente que por tierra cafetera.



El imparable avance de la pandemia del Covid-19 tiene a los argentinos pensando seriamente si en realidad están dadas las condiciones para llevar a cabo el evento en ese país.



“Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”, dijo recientemente Alberto Fernández, presidente de Argentina.



El jueves pasado circuló el rumor que los argentinos se habían bajado del torneo y que la organización, en su totalidad, correría por cuenta de Colombia, aunque el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, aclaró que las palabras del Mandatario fueron sacadas de contexto.



Hasta el momento lo único claro es la posición decidida del presidente Iván Duque, quien en un claro espaldarazo aseguró que el torneo se hará con o sin público.



“Tengo un compromiso muy claro por parte de Colombia con la Conmebol y hemos dicho que estamos preparados para que la Copa América se juegue en Colombia con garantías de bioseguridad. Hemos dicho que estamos listos”, dijo el Presidente en entrevista con la agencia EFE.

Voces en contra

En Colombia muchos guardan silencio en torno a un debate que también se debe dar en cuanto a si Colombia en realidad debe hacer el torneo, teniendo en cuenta la situación crítica en el país por el Covid-19.



De los históricos de la Selección Colombia, el único que levantó la voz fue Faustino Asprilla, quien de manera contundente señaló que no hay condiciones para ser sedes.



“¿Por qué insistir en una Copa América cuando el país está muy mal con esa pandemia? ¿Por qué insistir si los argentinos están desistiendo y nosotros nos creemos los más verracos y salimos a decir: sí, hagámosla y no importa nada?”, se preguntó Asprilla.



Señaló que “Saber los riesgos es muy fácil, la gente va a salir a celebrar si Colombia gana. Si vienen Neymar o Lionel Messi, hay que imaginar cómo se va a poner la ciudad a la que vengan. Eso es muy tenaz, no los va a controlar nadie”.



Un directivo del fútbol colombiano, que pidió la omisión de su nombre “para no meterme en problemas después”, también se mostró crítico.



“Pareciera que no estuviéramos viendo lo que sucede en Brasil con la pandemia y la cantidad de muertos, y la cadena de contagios en otros países, la aparición de esa nueva cepa que es más peligrosa. Está bien que el fútbol es un vehículo de diversión para la gente, pero lo primero es la salud, pasa la Copa América y después quedamos con un número grande de contagiados de covid en el país”, dijo el dirigente.



Señaló que “todos los días vemos el problema de las camas UCI, que no hay, que ya el sistema de salud colapsó en ese sentido, que no tienen cómo atender a los pacientes. Entonces, me pregunto, ¿después de la Copa América, cuando el número de contagiados sea mayor, cómo los vamos a atender?”.



Entre tanto, el exministro Fernando Londoño, en su editorial de ‘La hora de la verdad’, se mostró durísimo en contra de la decisión del presidente Duque de realizar el certamen futbolero.



“Quiero expresar mi extrañeza e indignación por una decisión del Presidente que consiste en realizar una Copa América con la participación de varios países llenos de covid y de distintas cepas. No por favor, ¿cuánto covid van a traer esos equipos? No más peligro para un país que los tiene suficientes. Nos encanta el fútbol, pero señor Presidente, no le puede hacer ese daño a Colombia”, dijo Londoño.

Apoyo a la realización de la Copa

Mientras las voces del no a la Copa son pocas, muchos hablan de la realización del torneo internacional.



Incluso van más allá, como lo hizo René Higuita, el exarquero de la Selección Colombia, quien además propuso que la edición de este año debería llevar el nombre de Diego Maradona, en honor a la estrella fallecida el año pasado.



Entre tanto, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, también le brindó su apoyo al torneo que comenzaría el 11 de junio.



“Esta Copa América se va a poder realizar con tranquilidad, con los protocolos que ha expedido Conmebol y que han sido corroborados por el Ministerio de Salud. Hoy les podemos decir a los colombianos que los partidos que se van a ejecutar, acá tendrán todas las burbujas de bioseguridad con esos protocolos para la seguridad de los colombianos y los jugadores”, señaló el Ministro.



Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, aseguró que el torneo se llevará a cabo como está previsto.



“Argentina hoy sigue siendo la sede de la Copa América, junto a nosotros. Hoy estamos tranquilos, si bien es complicada la situación de Brasil, Argentina, Colombia y en otros países por el coronavirus, en los próximos días esperamos que todo tienda a mejorar, como lo tenemos establecido. Se hará la Copa América sin ninguna alteración”, manifestó el dirigente.



Así está ‘la jugada’ por la Copa América. Dudas en Argentina, y seguridad en Colombia.



Quedan semanas claves para que la situación en el país se vaya definiendo para un sí en cuanto a la realización del torneo, o para un no por el tema de la pandemia.



El Covid-19, entre tanto, no da tregua. A esperar a ver si días antes del inicio del torneo —3 de junio— la pandemia bajó la guardia.

Datos

El torneo por ahora está programado para llevarse a cabo del 13 de junio al 10 de julio en Colombia y Argentina.



El Grupo A, que se jugaría en Argentina, además del anfitrión tiene a Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia.



El B, que tendrá como sede a Colombia, además del onceno nacional contará con Brasil, Perú, Venezuela y Ecuador.



Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla son hasta ahora las sedes de los partidos que se jugarán en Colombia.



Estas ciudades han tenido altos contagios de covid en los últimos días, por lo que han tomado precauciones como toque de queda y ley seca.



La ventaja por ahora es que la Copa América se jugará sin aficionados para evitar aglomeraciones.