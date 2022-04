Corinthians 'apaga' sus redes sociales este fin de semana por amenazas contra jugadores

El Corinthians, líder del campeonato brasileño de 2022, anunció este viernes que mantendrá inactivas sus redes sociales hasta la mañana del lunes en protesta por las amenazas que han recibido algunos de sus jugadores en las últimas semanas.



"No podemos permanecer más tiempo inmóviles frente a un contexto que amenaza a todos los clubes y jugadores. Es necesario que la sociedad reflexione sobre qué fútbol quiere para sí misma, sus familias, para el presente y para el futuro", dijo el presidente del club paulista, Duilio Monteiro Alves, citado en un comunicado.



El 'Timão', uno de los equipos grandes de Brasil, no realizará "ninguna publicación" en sus diversas cuentas oficiales, en las que suma más de 26 millones de seguidores, ni hará ninguna "acción de comunicación" como club hasta el lunes a las 10H00 locales (13H00 GMT).



El apagón, que empezó la mañana de este viernes, protesta contra discursos "tóxicos", "de odio" y "fake news" que han puesto en "riesgo físico y trauma psicológico" a los jugadores y trabajadores del elenco, así como a sus familias.



El capitán Cássio, el zaguero Gil, el extremo mundialista Willian y el exvolante del Barcelona Paulinho fueron blancos de amenazas de hinchas del equipo en semanas pasadas.



Los experimentados futbolistas o sus familiares recibieron mensajes intimidatorios, algunos con fotografías de armas de fuego y municiones.



Las agresiones ocurrieron en medio de un desempeño flojo del once que dirige el portugués Vítor Pereira en el campeonato estatal (eliminados en semifinales por Sao Paulo) y en el inicio de la Copa Libertadores.



Corinthians lidera el Brasileirao con puntaje perfecto tras dos fechas, aunque es colista del Grupo E de la Libertadores con tres puntos en dos partidos.



El sábado disputará ante Palmeiras el derbi paulista por la tercera jornada de la liga.