Copa Libertadores: El DIM se trajo un valioso punto de Ecuador al empatar con El Nacional

Anotando un penal y fallando otro, el ecuatoriano El Nacional hizo tablas 2-2 con Deportivo Independiente Medellín este miércoles en Quito, en la ida por la segunda ronda de la Copa Libertadores-2023



Para el local convirtieron Byron Palacios (55 minutos) y Ronie Carrillo (67, de penal), y para el DIM lo hizo Ever Valencia (18) y Daniel Londoño (87).



La revancha se celebrará el 1 de marzo en el Atanasio Girardot de Medellín.



El ganador de la llave medirá fuerzas en la siguiente ronda con el primero de la serie entre el boliviano Always Ready y el chileno Magallanes.



El 'poderoso de la montaña' movió la pizarra al convertir Valencia a los 18 minutos. El VAR validó el gol del mediocampista, que colocó con la derecha un potente remate hacia el centro del arco del 'nacho' tras recibir un buen servicio de su compañero Luciano Pons.



El club quiteño, que retornó a la primera división luego de dos años, empató a los 55 con una notable definición del delantero Palacios, que infiltrado entre la zaga pudo cazar el balón para propinar un derechazo al fondo.



Con eso escondió lo sucedido cinco minutos antes: desaprovechó la oportunidad de igualar al minuto 50 al errar un penal Jerry Parrales.



El árbitro uruguayo Gustavo Tejera debió acudir otra vez al VAR para dictar la pena máxima, que se produjo por una falta del defensa Andrés Cadavid y que fue atajada por Andrés Mosquera.

- Otro penal -

Otro zaguero colombiano, Jhon Palacios, también generó un penal para El Nacional al tocar con la mano el esférico. El plantel ecuatoriano pasó a ganar 2-1 al anidar Carrillo con un disparo de derecha a los 67.



Pero la alegría duró poco. A los 87, el cafetero Londoño emparejó 2-2 el marcador al trepar para definir con la izquierda un saque de esquina.



Luego del discutido primer tanto del DIM, El Nacional -que contrata solo a ecuatorianos- se mantuvo inflado, pero adoleció de la suficiente efectividad para encajar en la valla colombiana, en la que Mosquera estuvo bien parado para mitigar el peligro.



La escuadra quiteña, que en la etapa inicial no tuvo piedad con el boliviano Nacional de Potosí al doblegarle con el global de 9-2, no tuvo la capacidad de encender la mecha dentro del área chica del DIM a pesar de que logró más remates a puerta.



Con menos llegadas hasta la última línea, el Medellín -que hizo su estreno en la Libertadores de 2023- alcanzó el impacto que deseaba en la cabaña vigilada por David Cabezas al jugar con inteligencia para abrirse paso por zonas sensibles a lo largo del partido, desarrollado en el estadio Rodrigo Paz.



A la temprana anotación en contra se sumó la lesión del volante ofensivo Jorge Ordóñez en El Nacional, cuyo técnico paraguayo Ever Almeida lo reemplazó por Palacios al minuto 31 para volver a dar forma al bloque de ataque.



Ambos elencos no tienen en sus vitrinas trofeos internacionales.



Los 'puros criollos' de Quito se mantienen invictos de local ante equipos colombianos en torneos de la Conmebol. Con el resultado del miércoles sumaron en total cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas en duelos dentro y fuera de su reducto.



El DIM venía de triunfar en sus dos últimas presentaciones de visitante por la Libertadores.