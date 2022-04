Copa Libertadores: Boca cayó ante Corinthians y es colero en el grupo del Deportivo Cali 

Corinthians derrotó 2-0 a Boca Juniors este martes en Sao Paulo, trepándose parcialmente a la punta del Grupo E de la Copa Libertadores 2022 y espantando la maldición que le impedía ganarle a equipos grandes en 2022.



Un doblete del mediocampista Maycon (5, 78), que fichó con el 'Timão' hace un mes tras huir de la invasión rusa en Ucrania, le dio los tres puntos a los paulistas en el estadio mundialista Neo Química Arena.



Voluntariosos y ordenados, los del portugués Vítor Pereira no pasaron mayores problemas para sobrepasar a unos 'xeneizes' sin ideas ni mordida.



Con el triunfo, los brasileños son líderes del cuadrangular con seis puntos en tres partidos, a la espera del resultado del choque que Always Ready y Deportivo Cali tendrán el jueves en Bolivia.



Colombianos y bolivianos tienen tres unidades, las mismas de los argentinos, colistas por peor diferencia de gol (-2).



Corinthians y Boca volverán al ruedo el próximo miércoles, cuando visiten al Deportivo Cali y a Always Ready, respectivamente.