Contrato récord de 630 millones de euros por tres años para Mbappé, según prensa francesa

El atacante Kylian Mbappé, que renovó con el París SG en mayo, dispone de un "contrato inédito" de 630 millones de euros brutos (620,94 millones de dólares) a lo largo de tres años, según informó el lunes el diario francés Le Parisien, cifras nunca antes vistas en el mundo del fútbol.



"Las negociaciones entre el PSG y el clan Mbappé desembocaron en un contrato inédito. El contrato del siglo, el más grande jamás firmado en la historia del deporte", escribe el diario en su edición del lunes.



El acuerdo, cerrado en mayo entre el campeón del mundo 2018 y el club parisino, parte sobre un contrato por dos años, hasta junio de 2024, con una opción de un tercer año dejado a criterio del jugador de 23 años, escribe Le Parisien, citando "fuentes cercanas al caso y coincidentes".



Entrando en detalles, el salario de la superestrella está fijado en 72 millones de euros brutos por cada año de contrato, lo que suponen 6 millones de euros brutos al mes (2,7 millones netos después de impuestos).



A esa cifra se le añade una prima en la firma de 180 millones de euros brutos, garantizada e ingresada en tres pagos, continúa Le Parisien.



Además, el diario menciona una prima "de fidelidad" con un montante creciente: 70 millones de euros brutos, después 80 millones de euros brutos y, en caso de activar la opción para un tercer año de contrato, 90 millones de euros, mientras que varias informaciones aparecidas en la prensa hablaban del supuesto deseo del jugador de abandonar el club, si bien a mediados de octubre él mismo aseguró "no haber pedido nunca su salida en enero".



Contactado por la AFP, el entorno de Kylian Mbappé no estaba disponible por el momento para reaccionar a estas cifras.



En total, si Mbappé se queda en el PSG hasta 2025, recibirá 630 millones de euros brutos, cerca de 282 millones de euros netos (277,9 millones de dólares).



Una cifra superior al contrato récord firmado en su momento por el argentino Lionel Messi con el FC Barcelona (2017 - 2021), que alcanzaba los 555 millones de euros brutos (547 millones de dólares) por cuatro años, según el diario español El Mundo.



Y no es todo: al contrato con el club, se le unen todos los ingresos ligados a los contratos publicitarios de Mbappé (Nike, Hublot, EA Sport, Dior, Oakley...) señala Le Parisien.



Según la revista estadounidense Forbes, estos ingresos de patrocinio alcanzan los 18 millones de dólares (18,44 millones de euros) a través de sus diferentes patrocinadores.



Forbes ha tomado nota del aumento salarial de Mbappé, colocando al atacante como el jugador de fútbol mejor pagado del planeta esta temporada, por delante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.