¡Contó el secreto! Juan Guillermo Cuadrado reveló la fórmula de su buen nivel en Colombia y la Juventus

Juan Carlos Pamo

La Selección Colombia, con un gran ambiente, se sigue preparando para enfrentar a Uruguay este viernes, en Barranquilla, por la tercera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.



Uno de los protagonistas del juego, sin lugar a dudas, será el volante Juan Guillermo Cuadrado, quien está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera en la Juventus de Turín.



Este miércoles, en rueda de prensa, el experimentado jugador contó cuáles son, precisamente, las razones de su extraordinario nivel.



“Yo creo que lo primero es la confianza en Dios”, aseguró Juan Guillermo. “Luego viene algo muy importante que es entrenarme bien y mantener una buena alimentación”, complementó.



Cuadrado, además, sostuvo que una de sus bases es la pasión. “Yo amo el fútbol, es lo que más me apasiona y por eso no me pongo techo. Tengo ganas de superarme siempre”.



El jugador oriundo de Necoclí, también habló de lo que vivió recientemente en Italia, siendo capitán de la Juventus por primera vez.



“Fue algo muy lindo y que guardaré por siempre en mi corazón. Es un orgullo haber sido capitán de uno de los mejores equipos del mundo”.



Finalmente, sobre lo que será el juego frente a los uruguayos, Cuadrado expresó: “Tenemos talento para jugarle de tú a tú a cualquier rival. Creo que estamos para grandes cosas”.



El juego entre Colombia y Uruguay arrancará este viernes a las 3:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla.