Conozca los precios de la boletería para los partidos del Suramericano Sub-20 en Cali

A pocas horas del comienzo del Suramericano Sub-20 masculino de Fútbol en Cali, la Selección Colombia ultima su preparación en la ciudad, esperanzada en que tendrá un masivo acompañamiento de los aficionados en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.



El combinado tricolor estará del 19 al 28 de enero en la capital del Valle en la primera ronda, en el Grupo A que completan Argentina, Brasil, Perú y Paraguay.



Hasta el momento, se han expendido más de 20.000 boletas para los 20 partidos, pero el objetivo es que los hinchas agoten las entradas y no solo acompañen a la Selección nacional sino al resto de combinados, teniendo en cuenta que vienen los mejores jugadores juveniles de cada país.



Iván Novella, director del Suramericano Sub 20, y Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación de Cali, entregaron la cifra, y se encuentran optimistas de que el movimiento será mayor cuando queden pocas horas para que ruede la pelota en el escenario sanfernandino.



“Darles la bienvenida, profesor Cárdenas, esta es su casa. Muchas gracias a quienes han hecho posible que Santiago de Cali se siga consolidando como la ciudad deportiva de Colombia y el continente. Este Suramericano Sub 20 es un torneo muy importante en el que estarán las 10 selecciones del continente, con grandes figuras de talla internacional que son futuro y presente de cada uno de los equipos”, expresó el secretario Diago.



El funcionario agregó que “con el alcalde Jorge Iván Ospina y toda la administración estamos trabajando para que Cali sea referente del deporte; el 2023 lo abrimos con este torneo, también tendremos Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista y la Copa América de Fútbol Femenina. De la misma forma, agradecerle al Deportivo Cali porque su estadio se disputará el Grupo B la invitación a los caleños es a que asistamos para los dos estadios para ratificar el apoyo a la Selección Colombia. Vienen más de 430 cazatalentos a mirar a los jugadores que estarán acá”.



Por su parte, Novella señaló: “De parte de la Federación Colombiana de Fútbol, este campeonato es muy importante porque vienen las grandes figuras juveniles y las promesas, por el lado de Colombia tenemos dos jugadores que han hecho parte de la Selección absoluta. Cada vez la organización de estos torneos requiere una mayor exigencia. En nuestro caso, la Selección ha logrado una muy buena preparación, aspiramos no solo clasificar, sino aprovechar la localía y el apoyo del público para lograr excelentes resultados”.



El estadio del Deportivo Cali acogerá el Grupo B, que conforman: Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela.

Los precios

En el Pascual Guerrero, casa de la Selección, se disputarán 10 partidos.



Abonos:

Sur: $116.400

Oriental: $185.100

Occidental: $246.000



Boletas sueltas

Sur: $22.400

Oriental: $35.800

Occidental $47.600



El estadio del Deportivo Cali, en Palmaseca, tendrá también diez partidos, con los siguientes costos:

Abonos:

Oriental: $126.600

Occidental: $160.200



Boletas sueltas

Oriental: $24.400

Occidental $31.000



Este es el link oficial donde podrán adquirir las boletas:



https://tuboleta.com/images/Eventos/SUB-20-2023/Home.html